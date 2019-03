Salvini e Di Maio separati in casa

Congresso famiglie - Salvini attacca Di Maio : “Qui si prepara il futuro. Se questo significa essere sfigato allora lo sono” : “A qualche collega distratto di governo che pensa che qui dentro si guardi indietro dico che qui si prepara il futuro e se questo significa essere sfigato“, allora “sono orgoglioso di essere sfigato”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini intervenendo al Congresso Mondiale delle famiglie a Verona riferendosi alle parole del vicepremier Luigi Di Maio che aveva bollato come sfigati i partecipanti al ...

Strappo Salvini-Conte - premier in soccorso di Di Maio. Matteo : non è più super partes : di Simone Canettieri dal nostro inviato VERONA 'Ormai è così: non è più un premier super partes. Conte è diventato un presidente del Consiglio del M5S'. risponde agli input dei suoi collaboratori. Gli ...

L'ira di Salvini contro Di Maio e Conte : "Non fanno che provocarmi" : Si sono invertite le parti. Se prima erano i grillini a lamentarsi degli attacchi o delle prese di distanza di Salvini, adesso è il leghista che non nasconde la sua rabbia nei confronti dell'alleato e del premier. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, infatti, il leader della Lega non ha digerito il comportamento del vicepremier pentastellato e del capo del governo, rei, a suo dire, di averlo attaccato ogni giorno in merito alla sua ...

Relazioni extraconiugali. La "fuitina" di Di Maio e Salvini finisce in litigio : Come marito e moglie che si prendono un giorno di libertà e poi finiscono inevitabilmente per litigare, Matteo Salvini da Verona e Luigi Di Maio da Roma vivono una giornata di forte frizione, fino allo scontro sulle adozioni, che richiede perfino l'intervento e la ramanzina di Palazzo Chigi. Tra il palco del Congresso mondiale delle Famiglie di Verona, dove il vice premier leghista viene acclamato, quasi osannato, e gli studi di ...

Salvini attacca il M5s : Spadafora sblocchi le adozioni| Di Maio : "Non conosci le regole" | E Conte precisa : "E' una delega di Fontana" : A Verona mentre un gruppo di femministe intonava "Bella Ciao" a pochi metri il coordinatore provinciale di Forza Nuova annunciava il comitato referendario per "abrogare la 194".

Congresso famiglie - Salvini a Di Maio : «Sfigato chi parla di mamma e papà? Sono orgoglioso di esserlo». Conte : «Studi prima di parlare» : Il meeting scaligero spacca il governo, il leader leghista attacca media e femministe: «Non Sono qui per togliere diritti ma dico no a utero in affitto e adozioni gay». La replica di Palazzo Chigi sulle adozioni veloci: «Si rimbocchi le maniche e lavori»

Salvini a Verona attacca i 5 Stelle. Di Maio : "Al Congresso ci sono fanatici" : Matteo Salvini arriva a Verona poco dopo le 16. Calca, urla, tifo. "Matteo, Matteo... Matteo uno di noi", gridano i cittadini che lo aspettavano da ore. Anche alcuni organizzatori e partecipanti del ...

