Maxi rissa tra 40 persone a colpi di cinghie e bastoni

Napoli - Maxi rissa per gelosia alla Rotonda Diaz : un ferito - otto denunciati : Un ferito, otto persone portate in commissariato e denunciate: è il bilancio della maxi rissa andata in scene nel pomeriggio alla Rotonda Diaz, a quell'ora affollata di turisti. alla base...

Napoli - Maxi rissa alla Rotonda Diaz : due feriti - sette in commissariato : Due feriti, un poliziotto contuso e sette persone portate in commissariato e in corso di identificazione: è il bilancio della maxi rissa andata in scene nel pomeriggio alla Rotonda Diaz, a...

Maxi rissa in metropolitana : E' successo sulla linea rossa, a Milano. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere a circuito chiuso

Maxi rissa nel centro storico di Napoli - tre fratelli arrestati da due agenti fuori servizio : Due agenti della polizia liberi dal servizio ha arrestato, con l'accusa di resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale e inoltre denunciato in stato di libertà per il reato di rissa in ...

Lazio-Siviglia - 5 gli accoltellati nella Maxi-rissa. Ora Roma è blindata : Cinque feriti nella maxi-rissa di ieri sera a Roma tra due gruppi di ultrà della Lazio e del Siviglia, alla vigilia della gara di Europa League in programma oggi all'Olimpico, ore 18.55,. Tutti ...

Roma - guerriglia urbana in pieno centro : Maxi rissa tra tifosi nel rione Monti. Cinque feriti : maxi rissa tra tifosi in serata nel rione Monti, nel pieno centro di Roma. Cinque le persone soccorse e trasportate in ospedale con ferite d’arma da taglio. Si tratta di quattro spagnoli, tifosi del Siviglia, e di un americano. Il più grave è uno spagnolo trasportato in ospedale in codice rosso. Oggi allo stadio Olimpico è in programma la partita di Europa League Lazio-Siviglia. Secondo le prime indagini della Digos che sta raccogliendo ...

Roma - Maxi rissa in centro città tra 40 ultrà : feriti due spagnoli e un americano : E' scoppiata nella serata di ieri, intorno alle 21:30 una grande e improvvisa rissa al centro di Roma, precisamente nel rione Monti, tra diversi ultrà, presumibilmente per alcuni motivi legati alla partita di Europa League Lazio-Siviglia, che si terrà questa sera alle ore 18:55 allo stadio Olimpico di Roma. La maxi rissa è iniziata, infatti, tra diverse persone, soprattutto tifosi del Siviglia. Sul posto si sono recate subito diverse ambulanze ...

Maxi rissa tra ultrà in centro a Roma prima di Lazio-Siviglia : 4 accoltellati - uno grave : Quattro accoltellati in una Maxi rissa tra ultrà scoppiata in pieno centro a Roma prima di Lazio-Siviglia. I feriti sono stati portati in ospedale. Tra loro due spagnoli, presumibilmente...

Maxi rissa tra ultrà in centro a Roma prima di Lazio-Siviglia : quattro accoltellati : quattro accoltellati in una Maxi tra ultrà scoppiata in pieno centro a Roma prima di Lazio-Siviglia . I feriti sono stati portati in ospedale. Tra loro due spagnoli, presumibilmente tifosi del ...

Maxi rissa tra ultrà in centro a Roma prima di Lazio-Siviglia : quattro accoltellati : quattro accoltellati in una Maxi rissa tra ultrà scoppiata in pieno centro a Roma prima di Lazio-Siviglia. I feriti sono stati portati in ospedale. Tra loro due spagnoli, presumibilmente...

Maxi rissa in centro a Roma prima di Lazio-Siviglia : quattro accoltellati : Tre accoltellati in una Maxi rissa scoppiata in centro a Roma prima di Lazio-Siviglia. I tre sono stati portati in ospedale. Si tratta di due spagnoli, presumibilmente tifosi del Siviglia, e di un...

Maxi rissa in centro a Roma prima di Lazio-Siviglia : tre accoltellati : Tre accoltellati in una Maxi rissa scoppiata in centro a Roma prima di Lazio-Siviglia. I tre sono stati portati in ospedale. Si tratta di due spagnoli, presumibilmente tifosi del Siviglia, e di un...

Juniores Toscana - Maxi squalifica dopo rissa in campo : stop per 24 calciatori : maxi squalifica nel campionato Juniores under 19 toscano , con 24 giocatori coinvolti per un totale di 60 giornate di stop . La stangata del giudice sportivo del Comitato regionale arriva dopo una ...