Gp Bahrain | Leclerc si ferma sul più bello | vince Hamilton

Ferrari - Leclerc dopo il GP Bahrain : 'Deluso ma torneremo più forti' : "Sono molto deluso. Quanto avvenuto è un peccato ma questo fa parte delle corse e noi torneremo più forti". Queste le prime parole di Charles Leclerc dopo il GP del Bahrain, che ha chiuso terzo per ...

Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Bahrain. secondo Bottas - terzo Leclerc : Dopo un week-end da applausi, Charles Leclerc è costretto a rinunciare alla vittoria del Gran Premio del Bahrain a causa di un problema alla parte ibrida della sua vettura e chiude terzo. Davanti a lui Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, che mettono a segno una doppietta insperata. Sebastian Vettel chiude quinto, dopo un rocambolesco testa-coda e la rottura dell'ala anteriore dopo l'ennesimo duello con Hamilton. La gara Un Gran Premio all'insegna ...

F1 - Bahrain : trionfa Hamilton davanti a Bottas e Leclerc : MANAMA - Ferrari sfortunata sul circuito di Sakhir. Charles Leclerc, alla fine, può festeggiare "soltanto" il suo primo podio in carriera. La vittoria è andata a Lewis Hamilton davanti al compagno di ...

F1 - Gp Bahrain : vince Hamilton - Leclerc chiude terzo : MANAMA - Finale da brividi per i tifosi della Ferrari in Bahrain . Charles Leclerc, alla fine, può festeggiare "soltanto" il suo primo podio in carriera. Lewis Hamilton è il vincitore della gara sul ...

Formula 1 - Gp Bahrain – Sconforto Vettel : “oggi è stato difficile guidare per me. Leclerc sfortunato - in curva 4 ho sbagliato io” : Sebastian Vettel ammette il suo errore in curva 4, ma si mostra sconsolato per la gara disputata in Bahrain: il tedesco non si spiega le difficoltà avute in gara Serata sfortunata quella della Ferrari in Bahrain. Dopo aver dominato per tutto il weekend, la scuderia di Maranello vede sfumare una doppietta quasi annunciata alla vigilia, proprio nei momenti finali di gara. A Leclerc salta il motore, Vettel perde l’ala anteriore e le ...

F1 - Leclerc tradito dal motore in Bahrain : trionfa Hamilton - il monegasco solo terzo : Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Bahrain, seconda tappa del Mondiale di Formula 1, sul circuito di Sakhir. Secondo posto per il finlandese Valtteri Bottas, sempre su Mercedes. terzo posto per Charles Leclerc su Ferrari, che ha perso il comando della corsa per un problema al mot

Formula 1 - Gp Bahrain – La delusione di Binotto : “doppietta mancata! Peccato per Leclerc - aveva voglia di fare bene” : Mattia Binotto mostra tutta la sua delusione dopo il Gp del Bahrain: la Ferrari aveva assaporato il primo successo della stagione con Leclerc, ma un problema al motore ha favorito la doppietta Mercedes Il finale del Gp del Bahrain è stato a dir poco incredibile. Dopo aver dominato per tutto il weekend, la Ferrari ha fatto harakiri proprio sul più bello. A farne le spese è stato Charles Leclerc che nel finale di gara è stato costretto a ...

F1 - Bahrain : trionfa Hamilton davanti a Bottas e Leclerc : MANAMA - Ferrari sfortunata sul circuito di Sakhir. Charles Leclerc, alla fine, può festeggiare "soltanto" il suo primo podio in carriera. La vittoria è andata a Lewis Hamilton davanti al compagno di ...

Gp Bahrain - il motore di Leclerc si ferma sul più bello : vince Hamilton davanti a Bottas - terzo il ferrarista : Un guasto al motore ferma la cavalcata di Leclerc costretto a cedere il passo a 10 giri dal termine ad Hamilton che vince il Gp del Bahrain. Ne approfitta anche Bottas che arriva secondo, mentre la ...

Formula 1 - Gp Bahrain – “Torneremo più forti” - Leclerc non si scoraggia e incassa i complimenti di Hamilton : le parole dei protagonisti : Hamilton vince in Bahrain ma si complimenta con Leclerc, voglioso di riscatto. Bottas firma la doppietta Mercedes: le parole dei protagonisti dopo la gara Incredibile finale nel gp del Bahrain. Dopo aver dominato nelle libere, nelle qualifiche e in tre quarti di gara, la Ferrari fa harakiri proprio sul più bello. Il motore di Charles Leclerc va ko nei momenti decisivi e serve a Lewis Hamilton la vittoria su un piatto d’argento e a ...

Formula 1 - Lewis Hamilton vince per la terza volta il Gp del Bahrain. Terza la Ferrari di Leclerc : Lewis Hamilton conquista per la Terza volta in carriera il Gp del Bahrain, secondo appuntamento stagionale della Formula Uno. Dopo una corsa piena di colpi di scena il britannico della Mercedes taglia per primo il traguardo davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas, Terza la Ferrari di Charles Leclerc che dopo aver dominato gran parte della gara cede il passo nel finale per un problema al motore. Quinto posto per l’altra ...

Ferrari - incubo in Bahrain : Leclerc rompe sul più bello - vince Hamilton : Le sue soft si sono consumate rapidamente e mentre Leclerc passeggiava, da dietro è pure risalito Vettel, che al 22° giro ha affiancato il campione del mondo e l'ha passato. ala - Momento esaltante ...

F1 - Bahrain : Leclerc al comando - testacoda per Vettel : MANAMA - Charles Leclerc è il leader del Gp del Bahrain a metà gara. Il giovane pilota della Ferrari, si è riportato al comando nei primi giri, dopo che Sebastian Vettel lo aveva bruciato in partenza. ...

F1 - Bahrain : Leclerc comanda a metà gara : MANAMA - Charles Leclerc è al comando del Gp del Bahrain quando è stata superata la metà gara. Il giovane pilota della Ferrari, si è riportato al comando nei primi giri, dopo che Sebastian Vettel lo ...