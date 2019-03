Golf | Hero Indian Open – Trionfa Stephen Gallacher | 18° Bertasio

Golf - European Tour 2019 : finale clamoroso all’Hero Indian Open - Stephen Gallacher fa suo il torneo : Succede di tutto nell’ultimo giro dell’Hero Indian Open di Nuova Delhi: l’americano Julian Suri e l’inglese Callum Shinkwin buttano via la vittoria finale con giri in +5 e +6 che li relegano in quarta e sesta posizione, rispettivamente a -6 e -5. Chi raccoglie l’occasione buona è Stephen Gallacher, che trova un giro in -1 e conclude, complessivamente, in -9, con la perla del birdie all’ultima buca che gli ...

Golf - Hero Indian Open – Lorenzo Gagli resta in alta classifica : in vetta Suri raggiunto da Shinkwin : Julian Suri raggiunto al vertice dell’Hero Indian Open da Callum Shinkwin. Lorenzo Gagli resta in alta classifica (15°): 27° Pavan, 54° Bertasio Lorenzo Gagli, 15° con 213 (76 65 72, -3) colpi, è rimasto in alta classifica nell’Hero Indian Open, torneo organizzato in collaborazione tra European Tour e Asian Tour e in svolgimento al DLF G&CC (par 72) di Nuova Delhi in India. Ha guadagnato cinque posizioni Andrea Pavan, 27° con 215 ...

Golf - Hero Indian Open – Gran rimonta di Lorenzo Gagli : l’azzurro risale di 83 posizioni : Hero Indian Open, Lorenzo Gagli protagonista di una Grande rimonta: l’azzurro risale 83 posizioni. È risalito di 83 posizioni. In vetta Julian Suri, 32° Pavan, 53° Bertasio. Out E. Molinari e Manassero Lorenzo Gagli ha offerto un’ottima prestazione e con parziale di 65 (-7) e lo score di 141 (76 65, -3) colpi è risalito dal 95° al 12° posto nell’Hero Indian Open, organizzato in collaborazione tra European Tour e Asian Tour e in ...

Golf - European Tour 2019 : Julian Suri guida la leaderboard dell’Hero Indian Open. Risale Lorenzo Gagli : La finestra orientale dell’European Tour continua con il seconro round dell’Hero Indian Open (montepremi 1,75 milioni di dollari). L’evento, in collaborazione con l’Asian Tour, si svolge sul percorso par 72 del DFL Golf and Country Club di New Dehli (India) e vede al comando dopo le prime due tornate Julian Suri. L’americano guida con lo score di -10 (134 colpi) e grazie al -5 di giornata vanta due lunghezze di ...

Golf – Hero Indian Open : Gallacher e Suri al comando - Edoardo Molinari nella top 10 : Eurotour: Gallacher e Suri in vetta, Edoardo Molinari 7°, Bertasio 16°. Nel primo giro dell’Hero Indian Open sono in ritardo Pavan, Gagli e Manassero Edoardo Molinari, settimo con 69 (-3) colpi, e Nino Bertasio, 16° con 70 (-2), dopo il giro iniziale dell’Hero Indian Open, organizzato in collaborazione tra European Tour e Asian Tour e in svolgimento al DLF G&CC (par 72) di Nuova Delhi in India. Guidano la graduatoria con 67 (-5) lo ...

Golf - European Tour 2019 : all’Hero Indian Open cinque italiani in cerca di gloria. Curiosità per Victor Dubuisson : Prima di entrare nel giro dell’European Tour nel 2014, l’Indian Open (dal 2005 sponsorizzato da Hero) ha avuto vari vincitori di rilievo: l’australiano Peter Thomson, cinque volte vincitore dell’Open Championship, in due delle sue prime tre edizioni (1964 e 1966), l’americano Payne Stewart nel 1981 (due US Open e un PGA Championship), e più di recente il thailandese Thongchai Jaidee (2001), il cinese Liang Wen-Chong ...

Golf – Tutto pronto per l’Hero Indian Open : 5 azzurri in gara : Matteo manasseroL’Eurotour fa tappa in India per l’Hero Indian Open. In gara 5 azzurri: Matteo Manassero, Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Nino Bertasio e Lorenzo Gagli L’European Tour fa l’unica tappa stagionale in India per la disputa dell’Hero Indian Open (28-31 marzo), organizzato in collaborazione con l’Asian Tour, in programma al DLF G&CC di Nuova Delhi. Cinque gli azzurri impegnati: Matteo Manassero, Edoardo Molinari, ...