Fan di Salvini fronteggia una agente | sale la tensione a Verona

Salvini infuriato con gli alleati 5 Stelle : 'Non Fanno che provocarmi' : Matteo Salvini si sente sotto attacco da parte degli alleati e definisce addirittura il premier Conte non più equidistante tra lui e i grillini. Ora le parti sembrano essersi invertite: all'inizio dell'avventura di questo governo erano spesso i 5 Stelle a lamentarsi delle distanze di Salvini, adesso è il leader del Carroccio a definirli distanti. Salvini infuriato con Di Maio Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il Vicepremier ...

L'ira di Salvini contro Di Maio e Conte : "Non Fanno che provocarmi" : Si sono invertite le parti. Se prima erano i grillini a lamentarsi degli attacchi o delle prese di distanza di Salvini, adesso è il leghista che non nasconde la sua rabbia nei confronti dell'alleato e del premier. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, infatti, il leader della Lega non ha digerito il comportamento del vicepremier pentastellato e del capo del governo, rei, a suo dire, di averlo attaccato ogni giorno in merito alla sua ...

Luigi Di Maio insulta le famiglie di Verona : "Fanatici". Matteo Salvini risponde : è guerra : I vicepremier litigano anche sul Congresso mondiale della Famiglia che si sta tenendo a Verona. Sul palco, infatti, è salito Matteo Salvini: "Sono qui a sostenere col sorriso una giornata di festa, a sostenere il diritto a essere madre, a essere padre e a essere nonni. A sostenere la necessità dell'

