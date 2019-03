Dichiarazione di Verona | un Fondo salva-famiglia | alternative all' aborto e politiche per

huffingtonpost

(Di domenica 31 marzo 2019) Unall'per la natalità, stop assoluto all'utero in affitto. Sono questi i cardini della proposta del Congresso mondiale delle famiglie, che si sta per chiudere a. "Perché la Ue prevede fondi-stati che, nella pratica sono-banche e non istituisce un-famiglie", hanno dichiarato gli organizzatori del Congresso, Toni Brandi e Jacopo Coghe.Nella "di" tra le richieste incluse compare il riconoscimento della perfetta umanità del concepito; la protezione da ogni ingiusta discriminazione dovuta all'etnia, alle opinioni, all'età, allo stato di salute o all'orientamento sessuale; la tutela delle famiglie in difficoltà economiche, specie se numerose, e delle famiglie rifugiate; il contrasto all'inverno demografico, tramite leggi che incentivino la ...

stevrste : @mariocinalli @CdGherardesca Tu sei banale con questa dichiarazione. Voi grillini siete banali in genere...dov'erav… - stefanoferrini : RT @socgaudenti: Il congresso mondiale della famiglia tradizionale di Verona si apre con la dichiarazione 'l'aborto è omicidio', seguendo q… - MicheleRana3 : Ho sentito ora una dichiarazione di Di Maio sul convegno della famiglia di Verona: questo dice cazzate convinto dì doverle dire!! -