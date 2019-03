Campionato Italiano Trial | Grattarola TR1 e Marchetti TR2 in pole a San Gemini

sportfair

(Di domenica 31 marzo 2019) Le qualifiche di Sanhanno aperto la stagione 2019 del: Matteo(TR1) e Francesco(TR2) si sono guadagnati la miglior posizione di partenza per la gara di domani Con l’assegnazione delle primeposition stagionali, il2019 ha preso ufficialmente il via. Introdotte con successo nella passata stagione, le due manche di qualifica non hanno tradito le attese a San(TR), teatro dell’attesissimo primo round previsto dal calendario. In un (selettivo) percorso in “stile Indoor” studiato dal Moto Club Racing Terni presso il Campo della Giostra in Via Tuderte, i migliori interpreti delle classi TR1 e TR2 si sono confrontati sul piano cronometrico guadagnandosi il meritato plauso del pubblico, intervenuto in gran numero per sostenere ed incitare i miglioriisti italiani (e ...

AndreaTiberio7 : Il campionato italiano ha così tanto appeal e credibilità che per la prima volta, dopo 12 anni, non vedrò Roma-Napo… - StefanoBergonz1 : 1 Round #ElfCIV19 Misano Breaking News, un'altra strepitosa doppietta ParkinGO Superbike Team, vince Tom Edwards, F… - tusciaweb : Sport - Calcio - Serie C - Dopo l'andata di coppa Italia le due squadre si affrontano in Sicilia per la 33esima di… -