Bologna-Sassuolo | gol di Desto all’ultimo respiro | esplode il Dall’Ara VIDEO

Bologna batte Sassuolo 2-1 : Il Bologna batte al fotofinish il Sassuolo 2-1, si porta a 27 punti superando l'Empoli terzultimo e torna a sperare nella salvezza. La partita è al cardiopalma nei minuti di recupero e si risolve solo ...

Diretta Bologna-Sassuolo : streaming - tv - formazioni e risultato – LIVE (2-1) : Bologna-Sassuolo: la cronaca del secondo tempo 90+8′ E’ FINITA, IL BOLOGNA CONQUISTA 3 PUNTI FONDAMENTALI ALL’OBIETTIVO SALVEZZA! IN MANIERA MERITATA GLI UOMINI DI MIHAJLOVIC PORTANO A CASA UNA VITTORIA EMOZIONANTE. PER OGGI E’ TUTTO, ALLA PROSSIMA GENTILI LETTORI! 90+7′ Un corner da magistrale di Orsolini trova perfettamente la testa del subentrato Destro. Che esultanza e che gioia per i tifosi del ...

Serie A - 29° turno : Bologna-Sassuolo 2-1 : 19.58 Vittoria thrilling (la terza consecutiva) per il Bologna,che al Dall'Ara piega 2-1 il Sassuolo e oggi sarebbe salvo Al 13' ospiti avanti con Babacar ma, su segnalazione del Var, Guida annulla per fuorigioco del senegalese.I rossoblù ci provano con Dzemaili e Orsolini,i neroveri rispondono con Sensi.Al 44' Consigli ferma Sansone,poi dice no a Palacio e Orsolini.La partita si sblocca al 68' su rigore (spinta Babacar su Palacio): dal ...

Diretta Bologna-Sassuolo : streaming - tv - formazioni e risultato – LIVE (1-0) : 73′ Il Bologna non vuole accontentarsi e Orsolini ancora una volta regala un brivido agli avversari. Tiro sul secondo palo dalla destra che termina di poco a lato 71′ Ancora un altro cambio in casa Sassuolo, l’ultimo a disposizione. Esce Magnanelli, entra Locatelli. L’assetto tattico rimane sempre lo stesso 68′ Appena entrato Pulgar regala il vantaggio alla sua squadra. Consigli aveva ben intuito la ...

Diretta Bologna-Sassuolo : streaming - tv - formazioni e risultato – LIVE (0-0) : La cronaca del primo tempo di Bologna-Sassuolo 45+1′ Babacar prova una sventagliata dall’area centrale del campo, tiro troppo poco angolato e Skorupski para in acrobazia. Duplice fischio dell’arbitro. Termina il primo tempo in risultato di perfetta parità. 45′ Sarà soltanto uno il minuto di recupero di questo primo tempo 44′ Mamma mia! Che caos in area di rigore del Sassuolo. Bologna ad un passo dal gol ...

Bologna-Sassuolo - 0-0 La Diretta Neroverdi in vantaggio con Babacar ma il Var annulla per fuorigioco : E' in programma per le ore 18 della domenica il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, match di fondamentale importanza nell'ambito della lotta per non retrocedere in questa 29esima giornata di Serie ...