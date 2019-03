Berlusconi vuole un' alleanza tra popolari e sovranisti in Europa

agi

(Di domenica 31 marzo 2019) Conferma la vitalità di Forza Italia, attacca chi nel partito nega il rinnovamento e gli elettori che votano per il Movimento 5 stelle. Ribadisce la candidatura alle prossime europee per contribuire a creare anche a Bruxelles un centrodestra in grado di riformare l'Unione. Silvioall'Assemblea nazionale di Forza Italia nega che il suo partito sia al tramonto ("mi domando come possano esserci in giro tanti stupidi che non sanno guardare la realtà", dice) e presenta il nuovo simbolo del partito dove è scritto chiaro il suo nome e lo slogan 'Per cambiare l''."Forza Italia è ancora la spina dorsale del centrodestra, lo è stata e lo sarà. In Italia e in", sottolinea. Prima del leader, sul palco del palazzo dei Congressi dell'Eur salgono Antonio Tajani e le capogruppo di Camera e Senato, Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini. "Senza FI ...

