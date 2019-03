Bari | incidente mortale nella notte | perdono la vita due ragazzi di 18 e 20 anni

Blastingnews

(Di domenica 31 marzo 2019) Ancora sangue sulle strade pugliesi: la scorsaaltri due giovanissimihanno perso lain un tremendostradale avvenuto alle porte di Bitonto, non lontano dal capoluogo di regione,, sulla strada per Palo del Colle. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, in queste ore al vaglio dei Carabinieri. La Fiat Punto Evo sulla quale viaggiavano i tre giovani, duee una ragazza, ha sfondato il guard rail ad una curva ed è finita in una scarpata. Due di loro non ce l'hanno fatta, ovvero la giovane, che aveva 18, e uno dei due, poco più che ventenne. L'altro ragazzo che viaggiava con loro è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo diA dare l'allarme una coppia di amici che seguiva la vettura Durante la cadutascarpata l'auto si è ribaltata più volte, alla scena ha assistito una coppia di amici che viaggiava su un'altra ...

