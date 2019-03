Ballando con le Stelle | Selvaggia Lucarelli fa piangere Mia Gambusi rifilandole uno zero

Blastingnews

(Di domenica 31 marzo 2019) Alle 20,35 di sabato 30 marzo è iniziata la quattordicesima edizione dicon le: la prima puntata è stata subito segnata da un episodio che sta facendo parecchio discutere i fan del noto programma di danza. Infatti il percorso di Marco Leonardi, in coppia con la ballerina professionista Mia Gabusi, è iniziato in salita, dopo che Selevaggiaha rifilato loro un sonoro "" al termine dell'esibizione. L'opinionista de Il Fatto Quotidiano è stata confermata in giuria al fianco di Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni, e per non smentirsi già dalla prima puntataha trovato il modo di far parlare di sè per aver espresso un giudizio negativo sulla coppia formata dai Marco e Mia. Leonardi infatti ha solamente 17 ed è uno youtuber, mentre la sua maestra di ballo ha solamente 19 anni ed è alla prima esperienza nel programma ...

