Assunzioni FS e MIT | si reclutano diplomati e laureati | invio candidature entro aprile

(Di domenica 31 marzo 2019) Attualmente il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno proclamato vari bandi di concorso pubblico per il reclutamento di personale esperto, diplomato o laureato, da assegnare nelle proprie strutture. Le scadenze per inviare la propria candidatura sono fissate rispettivamente al 19 e al 7Concorso Ferrovie dello Stato Le Ferrovie dello Stato ricercano operatori specializzati manutenzione infrastruttura da assumere con un contratto a tempo indeterminato e da collocare in RFI SpA per la Direzione Territoriale Produzione di Verona. Si precisa che l'area lavorativa si trova nella Provincia Autonoma di Bolzano. Per accedere a tale selezione occorre detenere un diploma quinquennale (ITIS-IPSIA) ad indirizzo elettrico, elettrotecnico, elettronico, informatico, telecomunicazioni o un diploma quinquennale (ITI-IPSIA) in meccanica, ...

