Wind All Inclusive e Wind Unlimited Professional sono le nuove offerte di Wind attivabili

Installare e virtualizzare Windows su Mac gratis : Nonostante abbiate deciso di passare a macOS, avete bisogno di utilizzare ancora alcuni programmi disponibili soltanto per il sistema operativo di Microsoft e quindi cercate una soluzione per poterli usare senza acquistare un nuovo PC. leggi di più...

Come rimuovere app preinstallate in Windows 10 : Quando installate Windows 10 sul vostro computer in realtà non installate solo il sistema operativo, ma anche alcune applicazioni, che molti ritengono inutili e non riescono ad eliminare. In questa guida quindi vedremo cosa fare leggi di più...

Come liberare RAM su Windows per evitare rallentamenti : La RAM, che è l’acronimo di Random Access Memory, è la memoria che contiene tutti i dati elaborati dal processore, e di conseguenza ha una certa influenza sulle prestazioni del computer. Avete notato infatti qualche leggi di più...

Wind lancia All Digital 30 e inaugura la nuova famiglia di offerte : Wind ha ufficializzato oggi la nuova famiglia All Digital che sarà contraddistinta da una serie di caratteristiche comuni a tutti i piani che la comporranno L'articolo Wind lancia All Digital 30 e inaugura la nuova famiglia di offerte proviene da TuttoAndroid.

Biathlon - Mondiali 2019 - Dominik Windisch : “Sono riuscito a gestire bene il vento - ma all’ultimo poligono per me non era così forte” : Giornata storica per l’Italia ai Mondiali di Biathlon: dopo l’oro di Dorothea Wierer, anche nella mass start maschile ha vinto un azzurro: si tratta di Dominik Windisch, che a fine gara ha parlato al sito federale, cercando di esprimere tutta la propria gioia per una medaglia insperata alla vigilia ed incredibile per come si era messa la gara all’inizio. Queste le parole dell’azzurro: “Sensazione fantastica, sono ...

Wind apre alla video identificazione del cliente tramite app MyWind : Quando si aderisce online ad un'offerta telefonica, la SIM non viene attivata dall'operatore e spedita ma è necessario che il cliente si identifichi L'articolo Wind apre alla video identificazione del cliente tramite app MyWind proviene da TuttoAndroid.

Disponibile una nuova patch per Windows 10 che risolve i problemi causati dalla patch KB4482887 : Il primo marzo Microsoft ha pubblicato l'aggiornamento KB4482887 per Windows 10, che però ha portato con sé alcuni effetti collaterali abbastanza fastidiosi per i giocatori PC. Una volta installata la patch, molti utenti hanno infatti riscontrato evidenti cali di prestazione con titoli come Minecraft, Playerunknown's Battlegrounds e Destiny 2.Come riporta Rock Paper Shotgun, Microsoft ha subito consigliato ai suoi utenti di disinstallare ...

Windows 7 : supporto alle DirectX 12 : Il sistema operativo Windows 7 si prepara a ricevere le DirectX 12 per un numero limitato di titoli, come ad esempio World of Wacraft. Windows 7 – 2019 Con l’avvicinarsi della chiusura del primo quadrimestre del 2019, il tempo a disposizione di Windows 7 continua velocemente a diminuire. Il sistema operativo di casa Microsoft, amato dalla maggior parte dell’utenza, smetterà di ricevere ogni supporto nel 2020. Nonostante la data di scadenza sia ...

Windows 10 e metodi per accedere alla modalità provvisoria : La modalità provvisoria di Windows 10 è una speciale modalità d’avvio in cui vengono disattivati tutti i programmi, servizi e funzionalità superflue. Tutto questo serve ad offrire un sistema minimale, utile per disinstallare qualche programma senza arrecare danni (tipo driver per le schede video), per rimuovere dei malware altrimenti impossibile da rimuovere (magari perché aggiunti […] Windows 10 e metodi per accedere alla modalità ...

Windows 7 vulnerabile - aggiorna a Windows 10. Anche Google spinge a passare all’ultima release Microsoft : Project Zero, programma di Google che va a caccia di bug e vulnerabilità, ha scoperto in questi giorni una vulnerabilità zero-day che affligge il suo browser Chrome. A questa si aggiunge Anche quella trovata dallo stesso team Anche in Windows 7. Per questo motivo, oltre Microsoft, Anche l’azienda di Mountain (Continua a leggere)L'articolo Windows 7 vulnerabile, aggiorna a Windows 10. Anche Google spinge a passare all’ultima release ...

Windows 10 on ARM può essere installato su Nintendo Switch e - no - non è uno scherzo : E’ probabilmente da più di un anno che assistiamo a gruppi di sviluppatori indipendenti, amatoriali e fan Microsoft che studiano metodi per installare Windows 10 on ARM sui Lumia 950XL con il relativo supporto ai software WIN32. I progressi sono stati impressionanti tanto è vero che ormai viene garantita persino la compatibilità con la connessione WI-FI e il dual-boot, ma se vi dicessi che questo sistema operativo può essere installato ...

La politica riprova a farci dire addio alle rimodulazioni Vodafone - TIM e Wind Tre : svolta a marzo : Ci apprestiamo a vivere un altro capitolo importante per quanto riguarda le rimodulazioni Vodafone, TIM e Wind Tre. Dopo aver registrato alcuni aumenti ufficializzati proprio di TIM a fine febbraio, come avete notato con il nostro approfondimento, oggi 4 marzo bisogna prendere atto del fatto che la politica intenda scendere nuovamente in campo. Il motivo? L'intenzione è quella di mettere gli operatori spalle al muro e di far dire loro addio alle ...