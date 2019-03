Verona | Boldrini | ' Qui per affermare modello di società aperto'

Verona - Boldrini : no sottrazione diritti : 13.42 "Noi abbiamo un'idea di società per cui tutti devono essere rispettati e non ci devono essere discriminazioni sulla base dell'orientamento sensuale e del genere. Chi partecipa al Congresso delle Famiglie vuole sottrarre diritti ottenuti con decenni di battaglie e noi non possiamo permettere questo.Gran parte dell'Italia non ci sta". Così l'ex presidente della Camera Boldrini parlando a margine di un evento che anticipa la ...

Congresso delle famiglie a Verona - polemica per il gadget a forma di feto. Boldrini : “Mostruoso” : Un feto di gomma in un sacchetto di plastica, con tanto di nome di battesimo, Michele, accompagnato da un biglietto dove si legge “Hai tra le mani la riproduzione di un bambino alla decima settimana di gravidanza”. È uno dei “gadget” distribuiti nello stand dell’associazione Pro Vita al Congresso mondiale delle famiglie che si è aperto oggi a Veron...

Verona - polemica sul gadget con il feto. Boldrini : "Operazione mostruosa" : L'ex presidente della Camera: "Se pensano di far vergognare le donne che hanno dovuto abortire, sappiano che a vergognarsi debbono essere loro". Le esponenti di Towandadem: "Sponsor di un convegno di barbari" e Muroni (Leu): "Gesto gravissimo, offesa per tutte"