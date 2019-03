Uisp Vivicittà compie 36 anni | il 31 marzo via simultaneo su Rai Radio 1

ennapress

(Di sabato 30 marzo 2019) ... caposervizio Corriere dello Sport e segretario nazionale Ordine dei Giornalisti; Sandro Donati, Istituto di Scienza dello Sport del Coni; Chiara Ragona e Andrea Di Castro, dell'Istituto di scienza ...

simone06091968 : RT @TizianoPesce: UISP - Nazionale - #Vivicittà compie 36 anni: il 31 marzo via simultaneo su Rai Radio 1 - TizianoPesce : UISP - Nazionale - #Vivicittà compie 36 anni: il 31 marzo via simultaneo su Rai Radio 1 - ASRC2007 : Buon Weekend di TS!!! Domenica doppio appuntamento con il Vivicittà Uisp Civitavecchia Civitavecchia valido come I… -