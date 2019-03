Stasera luci spente per un' ora anche in Trentino con l' «Ora della Terra»

lavocedeltrentino

(Di sabato 30 marzo 2019) La politica e l'economia non realizzano ancora questo valore immenso e il capitale naturale non viene nemmeno preso in considerazione come base indispensabile per ogni sviluppo umano. Tutto questo ...

teatrolafenice : ?? Un po’ di luci prima della recita de ‘La traviata’ di stasera, giusto perchè la scorsa notte eravamo ‘Otello’ e r… - Elio16119021 : RT @roberto_marcato: Stasera #Oradellaterra spegniamo le luci?? - Maria89640502 : RT @roberto_marcato: Stasera #Oradellaterra spegniamo le luci?? -