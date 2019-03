Presi figlio e nipote del boss Carvelli

Sor Presi con dosi di droga in casa : arrestati madre e figlio : FRANCAVILLA FONTANA - madre e figlio di Francavilla Fontana, 46 anni lei , G.C., e 28 lui , D.A.A, , sono stati arrestati dai poliziotti del commissariato di Polizia di Ostuni per detenzione ai fini ...

Uccisero le mogli e il figlio malati - il Presi dente Mattarella grazia tre ottantenni : ... perché concedesse la grazia a suo marito: l'uomo che con un colpo di pistola aveva ucciso Federico, quel figlio di 47 anni che oramai non riconoscevano più, violento e perduto in quel mondo dove l'...

Brasile - il legame Bannon-Bolsonaro esce dall’ombra : il figlio del Presidente sarà leader del Movimento in America latina : Per lungo tempo il legame tra la famiglia del presidente brasiliano Jair Bolsonaro e il discusso ex stratega della Casa bianca Steve Bannon è stato tenuto sotto traccia. Da candidato alla presidenza del Brasile, Bolsonaro ha continuato a negare di avere qualsiasi tipo di relazione con il politico conservatore statunitense. Linea mantenuta anche dopo la pubblicazione su twitter di una foto di Bannon con il figlio minore Eduardo, volato lo scorso ...