Gli internauti della salute | interrogano il web su cure e terapie e fare diagnosi sul

meteoweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019) Gli italiani e le tecnologie per la? Hanno un rapporto complesso che mostra come i tempi per la maggior parte non siano ancora maturi per aprirsi ai fronti più avanzati. Ai loro occhi esiste una spaccatura fra canali con cui ormai sono entrati in confidenza e altri meno conosciuti verso cui essere diffidenti. Due animestessa entità: Dottor Web, alle cui porte bussa (o ha bussato almeno una volta) il 57,1% dei connazionali, e Mr App a cui si avvicina solo il 7,6%. Oltre la metà del Belpaese, inoltre, non vede di buon occhio la circolazione di informazioni personali: il 59,4% si dice proprio contrario alla condivisione dei dati sulla propria. E’ il quadro tracciato dall’indagine ‘Tech4life‘, condotta da Community Media Research in collaborazione con Confindustria dispositivi medici e presentata a Milano in occasione di un evento che ha ...

FrancoMater2 : @erosazzurro ....Spud ruba solo notizie. Ha solo tempismo nel trovare gli orari giusti per pubblicarle ovvero le 15… - la_sofista : RT @ConfindustriaDM: #IlFuturoèAdesso #Tech4life chi sono gli internauti della salute? Chi almeno una volta ha consultato doctor Google, pe… - ConfindustriaDM : #IlFuturoèAdesso #Tech4life chi sono gli internauti della salute? Chi almeno una volta ha consultato doctor Google,… -