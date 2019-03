Io | stuprata nell' ascensore Il mio corpo era uno scarto

ilgiornale

(Di venerdì 29 marzo 2019) "Il mioera diventatoe oggetto". Descrive così gli attimi della violenza sessuale la 24enne vittima del branco su undella Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano (Napoli). E lo fa con una lettera aperta, scritta di suo pugno dopo che il Riesame ha scarcerato due dei tre giovani fermati il 6 marzo scorso per lo stupro. "Bastano pochi minuti e ritorno col pensiero", scrive la giovane, "Erano attimi di incapacità a reagire di fronte la brutalità e la supremazia di tre corpi. Erano attimi in cui la mente sembrava come incapace di comprendere, erano attimi di totale perdizione dell'essere. E dopo che ilera diventatoe oggetto ho provato una sorta di distacco da esso. Il mio, sede della mia anima, così sporco". La ragazza racconta anche gli attimi dopo l'abuso, quando si è ritrovata sola a fare i conti con quello che era appena successo: "Mi ...

