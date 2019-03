In silicone e con un chip incorporato | arriva Pcup | l’eco-bicchiere smart che protegge

meteoweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) L’alternativa ai bicchieri di plastica usa e getta, che inquinano i mari e intasano le discariche, è unincon un. È nato in Liguria dalla mente di due giovani con la passione per le invenzioni e le feste in spiaggia. In poco più di un anno si è trasformato da una “bella idea” a un’azienda che ha già venduto più di 10.000 bicchieri. E ora si prepara per fare il grande salto:, la startup fondata nel 2018 dai 27enni Lorenzo Pisoni e Stefano Fraioli e accelerata da Aquarium Ventures, lancia una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma CrowdFundMe. L’obiettivo del round di investimento, al via il 29 marzo, è raccogliere almeno 150 mila euro in 60 giorni.La soluzione innovativa è stata già adottata da molti locali e da importanti partner. National Geographic l’ha scelta come buona pratica per la sua campagna “Planet or Plastic” il cui ...

