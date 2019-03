Che succede adesso? Ecco gli scenari sulla Brexit

E ora Che succede? Tutti gli scenari - dal no deal al rinvio : ... non è escluso che l'accordo di divorzio possa essere finalmente approvato, magari grazie ad una revisione in questo senso della dichiarazione politica che l'accompagna. In questa eventualità la Gran ...

F1 – Seb - Che succede? Testacoda di Vettel nelle Fp2 del Gp del Bahrain [VIDEO] : Sebastian Vettel protagonista di un Testacoda durante la seconda sessione di prove libere del Gp del Bahrain Imprevisto per Sebastian Vettel durante la seconda sessione di prove libere del Gp del Bahrain: il tedesco della Ferrari, che si trova attualmente in testa alla classifica dei tempi, è stato protagonista di un Testacoda in curva 2. La monoposto di Vettel si è girata su se stessa finendo quasi fuori pista: il tedesco è riuscito ...

Che diavolo sta succedendo alla metropolitana di Roma? : (Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse) L’ultimo brivido è arrivato martedì scorso, quando ha chiuso anche la fermata di Furio Camillo, sull’Appia, per riaprire poco dopo. Il dramma delle stazioni della metropolitana romana chiuse sembra colpire soprattutto le stazioni della metro A di Roma, che taglia la città da Nord-Ovest a Sud-Est ed è la più importante per il centro storico e il cosiddetto tridente, il triangolo che parte da piazza del Popolo e si ...

Che succede se sparo a un ladro? : La riforma della legittima difesa è legge: ha ottenuto il via libera definitivo dell'Aula del Senato con 201 voti a favore e 38 contrari. Vengono allargate le 'maglie' del principio di proporzionalità tra offesa e difesa, anche se tale principio resta, ovvero non vengono meno le indagini e si deve comunque dimostrare che la difesa è stata appunto legittima. Tuttavia, si restringe la 'discrezionalità' del giudice. Cosa ...

Alcol alla guida - niente sanzioni penali anChe con tasso elevato : cosa succede al sistema? : I reati relativi all’Alcol alla guida vengono archiviati sempre più spesso perché il sistema non riesce a gestirli come si deve creando una situazione di grande pericolo La Cassazione ha ribadito più volte che quando il comportamento è di particolare tenui e non abituale non vengono applicate sanzioni penali anche con tasso Alcolico doppio del limite. Dietro a queste decisioni c’è una lenta, ma inesorabile depenalizzazione della guida in ...

Che succede se si arriva a scuola tardi per colpa della metro chiusa : Sono stati un sabato e una domenica di odissea per gli utenti delle linee metropolitane di Roma: la chiusura di tre stazioni della linea A - a quella di Repubblica chiusa da tempo si sono aggiunte Barberini e Spagna - ha inciso anche sul resto del sistema del trasporto pubblico, ovvero i collegamenti con altre linee metropolitane e con quelle di superficie. Disagi che si sono innestati peraltro in una domenica cosiddetta ...

Ecco Che cosa succederà all'oro della Banca d'Italia : Per l'ottavo anno consecutivo il trading tour di ActivTrades è tornato a Torino, con un'intensa giornata dedicata agli investimenti. Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades, ha tracciato i ...

Ora Che l'Isis è stato sconfitto in Siria - cosa succede alle mogli europee dei jihadisti? : Dopo la conquista di Baghuz, ultimo bastione dell'Isis nell'est della Siria, le forze arabo-curde sostenute dagli Stati Uniti hanno celebrato la fine della guerra contro lo stato Islamico. Nel reportage "Siria: le piaghe del Califfato", prodotto da Arte in Italiano, diversi protagonisti raccontano l'epilogo del califfato e ne evocano le conseguenze, a partire dalle mogli dei jihadisti europei che dovranno tornare in Europa insieme ai loro ...

Che succede se si arriva a scuola tardi per colpa della metro chiusa : Sono stati un sabato e una domenica di odissea per gli utenti delle linee metropolitane di Roma: la chiusura di tre stazioni della linea A - a quella di Repubblica chiusa da tempo si sono aggiunte Barberini e Spagna - ha inciso anche sul resto del sistema del trasporto pubblico, ovvero i collegamenti con altre linee metropolitane e con quelle di superficie. Disagi che si sono innestati peraltro in una domenica cosiddetta ...

F1 - Rosberg ‘mette a nudo’ Hamilton : “ecco perchè ha sbagliato la partenza in Australia - succedeva anChe con me” : L’ex campione del mondo ha parlato del dualismo tra Bottas ed Hamilton, puntando il dito sull’errore commesso da Lewis al via del Gp d’Australia Nico Rosberg è l’unico riuscito a battere Lewis Hamilton nell’era ibrida, dunque conosce pregi e difetti del campione del mondo della Mercedes. Per questo motivo, pesano molto le parole del tedesco rilasciate ad Auto Bild in vista del Mondiale 2019, che attribuiscono ...

Che succederà ad Alitalia dopo il ritiro di EasyJet? : Il Corriere Economia rileva che la compagnia Usa Delta sarebbe pronta a mettere sul piatto 'subito 100 milioni per finanziare il nuovo corso del vettore tricolore'. E che a Tesoro e Fincantieri ...

Quel Che succede se metti il tuo smartphone nel frullatore - in un video : Non solo silicio: sono molti di più gli elementi chimici che convivono all’interno dei nostri smartphone. Ma quali? E in che proporzioni? Ce lo raccontano gli scienziati della University of Plymouth, all’interno di un progetto partito nientemeno che premendo il tasto on su un frullatore da cucina. I ricercatori hanno infatti polverizzato uno smartphone al fine di scomporlo nei suoi componenti primari. Dopo aver compilato il (lungo) ...

Che succede se Deutsche Bank e Commerzbank si fondono : Anzi, il ministro dell'economia Peter Altmaier si è unito al suo omologo francese Bruno Le Maire nell'invitare l'Ue ad allentare le regole sulle fusioni e a consentire la creazione di imprese a ...

Lo sciopero per l’ambiente - ecco cosa succede venerdì 15 marzo anChe in Italia : Non solo Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che dal 20 agosto del 2018 ha protestato, in sciopero scolastico, seduta di fianco al parlamento svedese, per sostenere il movimento ambientalista. Dopo di lei migliaia di studenti in decine di città nel mondo si sono dati appuntamento ogni venerdì. Questo venerdì 15 marzo il movimento diventa globale con marce, manifestazioni e flash mob in tutto il mondo. Mostrare la priorità ...