B Heroes | cosa è successo nella quarta puntata

B Heroes : cosa è successo nella terza puntata - : andato in onda ieri sera, mercoledi 27 marzo su Sky Uno, il terzo episodio di B Heroes , la docu-serie basata sul mondo dell'innovazione e delle startup che narra i sogni, le ambizioni e le storie di alcune tra le più fortunate startup italiane. In attesa dei prossimi appuntamenti, in onda dal lunedì al venerdì ...