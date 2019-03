Agnelli | “Ronaldo con l’Ajax? Meglio perdere una partita che stare fuori due mesi e mezzo»

ilnapolista

(Di venerdì 29 marzo 2019) Il presidente della Juventus e dell’Eca Andreaè intervenuto alla manifestazione “Il Foglio a San Siro” e ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e della sua condizione. Ha fatto capire, in realtà lo ha proprio detto, che con gli infortuni muscolari ènon scherzare.«Se torna con l’Ajax? Bisognaattenti agli infortuni muscolari. Non si rischia unae mettere in pericolo i duesuccessivi che mancano al termine della stagione».A proposito di San Siro, ha detto:«È parte della storia italiana. Poi, però, vanno fatte riflessioni su cosa vuol dire avere un impianto moderno, da sfruttare a 360 gradi. Qui San Siro mostra i suoi anni. In un affascinante ma obsoleto la resa non sarà mai la stessa di uno stadio nuovo».«Se ci siamo pentiti della capienza dell’Allianz Stadium (42mila posti)? No, lo stadio va riempito in tutte le ...

