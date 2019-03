33enne muore di tumore a Taranto Solo il cancro è democratico | lo sfogo

huffingtonpost

(Di venerdì 29 marzo 2019) La città dipiange un'altra vittima del. Si tratta di Gabriele Riondino,pizzaiolo e proprietario di un locale situato a poca distanza dallo stabilimento dell'ex Ilva. A dare la notizia è stato l'attore Michele Riondino con un post su Facebook:ilpuò insegnarci davvero cosa è la democrazia. Lui non guarda in faccia nessuno, non fa distinzioni. Non lo puoi corrompere.lui sa essere spietato con tutti, indistintamente. donne, uomini, vecchi e bambini. Ricchi, poveri, operai e dottori. Buoni e cattivi.Queste le parole dell'attore noto per la sua interpretazione nella fiction Il giovane Montalbano, che racconta:Gabriele aveva unlancinante ai polmoni. Non fumatore, non alcolista, pizzaiolo. Pure bravo. Il suo ultimo acquisto è stato un forno che poteva contenere 32 pizze. Un colosso per lui.Nel suo post ...

