Volta a Catalunya | Miguel Angel Lopez stacca tutti | vince la 4ª tappa e prende la testa

Volta a Catalunya – Adam Yates si impone nella terza tappa - lo ‘Scienziato’ non dà scampo a Bernal : Il corridore della Mitchelton-Scott si prende la terza tappa della Volta a Catalunya, davanti a Bernal e Daniel Martin Adam Yates vince la terza tappa della Volta a Catalunya, prendendosi il primo arrivo in salita dell’edizione 2019. Il corridore della Mitchelton-Scott non lascia scampo ai suoi avversari sulle rampe dell’ascesa Vallter 2000, precedendo sul traguardo Egan Bernal del Team Sky e Daniel Martin dell’UAE Team ...

Volta a Catalunya – Colpaccio di Matthews sul traguardo di Sant Feiu de Guixols : De Gendt si conferma leader : Michael Matthews si aggiudica la seconda tappa della Volta a Catalunya: l’australiano della Sunweb trionfa sul traguardo di Sant Feiu de Guixols Un arrivo in volata oggi nella seconda tappa della Volta a Catalunya. Al termine del percorso che ha portato i corridori da Matarò a Sant Feiu de Guixols, è stato Michael Matthews ad avere la meglio su tutti e tagliare per primo il traguardo. L’australiano della Sunweb si è lasciato ...

Volta Catalunya - impresa di De Gendt nella prima tappa a Calella : Doveva essere una giornata riservata ai velocisti ed invece la prima tappa della Volta Catalunya è andata nel segno di Thomas De Gendt. Con una delle sue ormai proverbiali fughe da lontano il corridore della Lotto Soudal ha fatto uno show solitario per conquistare il successo sul traguardo di Calella. De Gendt ha attaccato fin dall’inizio insieme ad altri corridori, poi seminati lungo il percorso. Il gruppo, con pochi velocisti presenti, ha ...

Volta a Catalunya – Da Caruso ad Antonio Nibali : la Bahrain Merida ha ufficializzato il roster per la gara spagnola : La Bahrain Merida punta in alto alla Volta a Catalunya: il roster per la corsa a tappe spagnola E’ tutto pronto per la 99ª edizione della Volta a Catalunya: dopo lo spettacolo di Parigi-Nizza, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo, il ciclismo si sposta in Spagna, dove dal 25 al 31 marzo si disputerà la famosa corsa a tappe, che quest’anno prevede due importanti tappe di montagna, dando anche però buona opportunità agli ...

Ciclismo - marzo di grandi corse : dalla Het Nieuwsblad alla Volta Catalunya : Da marzo il Ciclismo comincia a fare maledettamente sul serio. Dopo qualche settimana di riscaldamento da qui la stagione non offrirà più pause, mettendo in palio le classiche e le corse a tappe più prestigiose. Il primo weekend di marzo fa alzare il sipario sulla stagione belga con la Het Nieuwsblad e la Kuurne Bruxelles Kuurne, due corse che aprono uno dei periodi più spettacolari dell’anno, quello della campagna del pavè. Con Parigi Nizza e ...