Sviluppo e occupazione | la Cifa incontra il consiglio di quartiere

catania.livesicilia

(Di giovedì 28 marzo 2019) con le municipalità di Catania: stamane un confronto con la prima circoscrizione per parlare di idee e soprattutto di progetti che siano promotori di economia e. "Il nostro compito - ...

andrea_alunni : @g_lascala Ma la cosa sorprendente è che una città sopettacolare come Milano.. una mosca bianca in Italia per svilu… - cirorecce : RT @stefanoboni59: Fare le opere infrastrutturali, rilanciare lo sviluppo e l'occupazione. Oggi un convegno a Firenze per fare il punto e r… - marino29b : RT @soniabetz1: '..Questo triangolo virtuoso ci permetterà di superare il rallentamento, rilanciare la crescita e l’occupazione e promuover… -