Pavia | investì la compagna che non voleva abortire | Patteggio

Pavia - 23enne investita dal fidanzato perché si rifiutava di abortire : fermato per tentato omicidio : Non voleva interrompere la gravidanza e così il fidanzato si è vendicato, investendola. Il fatto è avvenuto a San Martino Siccomario, in provincia di Pavia. Vittima una ragazza di 23 anni di origine marocchina, incinta di due gemelli. La giovane è stata subito soccorsa e trasportata al Policlinico San Matteo dove i medici hanno escluso complicanze per la gravidanza, giudicandola guaribile in 30 giorni. Il ragazzo, un connazionale di 30 anni, è ...