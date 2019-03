Non è la D’Urso | Asia Argento piange e Barbara manda la pubblicità | “Sono una persona

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) “Sono unamolto sola, Corona mi ha fatto del bene in quei due, tre giorni che l’ho visto. Non è stata una storia e non sarei capace di averne una dopo la morte del mio compagno”,scoppia in lacrime verso la fine della sua intervista a Non è la D’Urso quando l’argomento si sposta su Anthony Bourdain, lo chef morto suicida lo scorso giugno. L’attrice si blocca, non riesce a proseguire, la conduttrice la abbraccia e interrompe lo spazio: “Anche io ho un cuore, stavando troppo non me lo sono sentita di continuare, scusate”, ha detto la D’Urso al ritorno dallaUna lunga chiacchierata che ha visto laprotagonista dell’uno contro tutti, partendo proprio dal suo rapporto con Morgan da cui è nata la figlia Anna Lou: “Sono rimasta incinta di Morgan molto presto, è stato l’amore più grande ...

trash_italiano : ZIA MALGY CHE INVECE DI #NONELADURSO LO CHIAMA NON C’È LA D’URSO ?????? - MediasetTgcom24 : A 'Live - Non è la d'Urso' Asia Argento non è riuscita a trattenere le lacrime - davidemaggio : Ascolti TV di ieri, mercoledì 27 marzo 2019. David di Donatello 15%, Non è la D'Urso 13.2%, The Good Doctor 11.4% -