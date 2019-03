Napoli vince ancora una volta ai David

Mercato Napoli : Ancelotti chiederà 2-3 pezzi da Novanta per vincere : Umberto Chiariello: 'Il Napoli è all'avanguardia nella politica dei rinnovi' Editoradio di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC: 'Normalmente le notizie più importanti passano sotto silenzio. Il ...

Napoli – Dal gap con la Juventus alla scaramanzia per l’Europa League - De Laurentiis sincero : “se avessi un altro fatturato vincerei sempre” : A tutto De Laurentiis: dall’avversaria trovata per i quarti di finale di Europa League al gap con la Juventus “Sarebbe stato più facile affrontare altre squadre che sono andate ad altre nostre rivali“. Lo dice il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in merito al sorteggio dei quarti di finale di Europa League che ha opposto agli azzurri l’Arsenal. FRANCK FIFE / AFP “Io credo che Ancelotti sappia ...

Ancelotti : 'A Napoli c'è progetto - investiamo sui giovani per vincere' : Questo sport non deve essere inquinato, non bisogna allontanarsi da quelli che sono i valori, sia mentali che fisici, che lo contraddistinguono. Avevo portato mio figlio nelle giovanili del Milan, ma ...

Ancelotti : «A Napoli il progetto è vincente - è una società che cerca di fare il passo con la gamba che ha” (VIDEO) : “Premo etica nello sport” Carlo Ancelotti premiato all’Università di Tor Vergata nell’ambito della 17esima edizione del “Premio etica nello sport”: «A Napoli il progetto c’è. De Laurentiis ha preso il club dal fallimento, nel giro di dodici anni è stabilmente in Champions League, nelle prime posizioni del campionato e quindi il progetto di per sé è vincente. È una società che non ha debiti, il che non è cosa da poco. È chiaro ...

Nel 1974 Ferlaino al Guerin Sportivo : «Al Napoli per vincere lo scudetto manca un grande giornale» : Nel novembre 1974, Corrado Ferlaino presidente del Napoli concesse un’intervista al Guerin Sportivo. È la stagione di Vinicio, che si concluse con la sconfitta a Torino contro la Juventus per 2-1 con gol di Altafini core ‘ngrato. Una delle domande è: “Si interessa ancora di cinema?” «Per carità io non ho mai imitato Carlo Ponti, anche perché non ho mai avuto una Sophia Loren. Tutti hanno parlato del “Che Guevara” (il film prodotto da ...

Ciro e la Napoli che vince su Instagram : «I miei vicoli set permanente» : Ciro Pipoli ha 22 anni e 33mila followers su Instagram. Ogni giorno pubblica una foto di Napoli, la sua città, da cinque anni sorprende turisti e concittadini con immagini poetiche e...

Il Napoli ricomincia a vincere e Anna Trieste torna in Galleria : Il Napoli torna a vincere in campionato e Anna Trieste torna in campo per una nuova tappa del Mattino dei Tifosi. Live dalle 12 dalla Galleria Umberto I, su Facebook e sul...

Napoli - Ancelotti 'L Europa stanca - ma bravi a vincerla' : Napoli - 'E' stata una partita molto aperta, l'Europa League ci costa tanta energia e non si riesce a recuperarla del tutto ma siamo riusciti a vincere'. Carlo Ancelotti analizza il 4-2 sull'Udinese , ...

Di Napoli pensa alla serie C e vince la partita degli scontenti contro Amelia : ... che giorno dopo giorno trovano conferma, sono argomenti che fanno passare in secondo piano la cronaca di Latina - Lupa Roma 2-0. Il ritorno nei professionisti è l'unica prospettiva che può ...

Napoli-Udinese - fischia Valeri : un solo precedente vincente : Sarà Paolo Valeri della sezione di Roma 2 l'arbitro designato per Napoli-Udinese, in programma domenica 17 marzo alle ore 18 allo stadio San Paolo. Il fischietto della capitale sarà assistito dai ...

Salisburgo-Napoli conferenza Ancelotti : “Nessun calcolo qui per vincere” : SALISBURGO NAPOLI conferenza Ancelotti – Dopo la rimonta della Juventus in Champions League, che ha salvato i magri risultati delle italiane nell’Europa che conta, gli ottavi di finale della competizione continentale cadetta vedranno domani altre due squadre di Serie A battersi per un trofeo europeo: Napoli e Inter- La terza gara di ritorno degli ottavi […] L'articolo Salisburgo-Napoli conferenza Ancelotti: “Nessun ...

Sconcerti a CM : 'Roma aiutata dal Var - Napoli vincerà l'Europa Leauge. Icardi non gioca e lo devono pure pagare?' : Perché è la dimostrazione di grossi cambiamenti nel mondo del calcio. Mi limito ad osservare: c'è un giocatore che non vuole giocare, è stato preso un mediatore - Nicoletti - che deve mettere d'...

Serie A - il Napoli non sa più vincere. Secondo posto da difendere : C'è poco Napoli in questa fase del campionato. Forse, nell'ambiente sta prevalendo la convinzione che nulla si può contro lo strapotere della Juventus. Il posticipo col Sassuolo ha tolto prestigio al ...