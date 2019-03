Napoli | nozze trash tra cantante neomelodico Tony Colombo e vedova boss | il Comune insorge

Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) "non è un palcoscenico oleografico" ha tuonato l'assessore alla Polizia Locale Alessandra Clemente a poche ore dal discusso matrimoniocelebrato oggi tra, notoe Tina Rispoli,di Gaetano Marino,freddato a Terracina nell'agosto 2012. Lecivili sono state precedute lunedì sera da una grande festa non autorizzata in Piazza del Plebiscito.LeStamattina Tina Rispoli ha detto sì al suo. Il matrimonio, celebrato con rito civile, non è passato inosservato perché prima della cerimonia si è svolto un fin troppo animato corteo con tanto di carrozza, cavalli, giocolieri e trombe, seguito dai numerosi fan delpalermitano che, per l'occasione, hanno lanciato in stile Ferragnez un hashtag dedicato (#eTinaSposi). Lesi sono celebrate al Maschio Angioino e l'evento ha comportato il trasferimento ...

