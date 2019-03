La storia di Marco | a cui due albanesi hanno occupato l' alloggio popolare

ilgiornale

(Di giovedì 28 marzo 2019) Vigne Nuove è una landa di desolazione e cemento che si estende all"estrema periferia nord della Capitale. Nato negli anni Settanta per rispondere all"emergenza abitativa, si è presto trasformato in un quartiere dormitorio, dove approda chi riesce ad uscire dal limbo delle graduatorie e ottenere un.Ma la miseria, a Roma, è come una maledizione che non ti lascia andare. E dopo anni passati in attesa di una casa, vivendo di espedienti e sistemazioni precarie, ti ritrovi alla periferia della periferia, senza servizi, né collegamenti e con la paura che qualcuno possa forzare la serratura e impadronirsi di quello che hai conquistato.Proprio come è successo a(nome di fantasia), che nei palazzoni tinteggiarti con colori pastello di via Padre Damiano de Veuster c"è arrivato lo scorso gennaio. Il giorno in cui è entrato nel suo appartamentino lo racconta come una vincita ...

