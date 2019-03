wired

(Di giovedì 28 marzo 2019) (foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images) Nuovo capitolo dell’affaire Alessandro Strumia. Il ricercatore e professore universitario italiano che già lo scorso anno era stato tacciato di sessismo per aver sostenuto – in un seminario su Fisica e parità di genere organizzato dal– che lefossero meno abili nello studio e nella ricerca in fisica rispetto agli uomini, si è fatto di nuovo notare. Dopo la notizia di poche settimane fa della totale interruzione dei rapporti tra Strumia e, infatti, durante lo scorso fine settimana sul giornale britannico The Sunday Times è uscito un articolo-intervista che riporta altre tesi decisamente discutibili. Idee che nella miglioreipotesi peccano di mancanza di fondamento, e che in molti casi rappresentano veri e propri atti di disinformazione.“I dati non mentono, allenonla fisica”, recita il ...

_bufale_ : Il fisico delle affermazioni sessiste al Cern insiste: “Alle donne non piace la fisica” - MilanoCitExpo : Il fisico delle affermazioni sessiste al Cern insiste: “Alle donne non piace la fisica”… - micheleiurillo : Il fisico delle affermazioni sessiste al Cern insiste: “Alle donne non piace la fisica” -