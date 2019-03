calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Il manager del Southampton, Ralph Hassenhuettl, ha detto aigiocatori che non è più consentito accedere al wi-fi negli hotel prima delle partite. Questa laabbastanza forte presa dall’allenatore per evitare ailunghe ore davanti a giochi o social network.Secondo il Sun, una stella del calcio inglese ha giocato a “Fortnite” fino a 16 ore al giorno, a volte saltando l’allenamento. Hassenhuettl ha dichiarato anche che alcunidel Lipsia, sua ex squadra, hanno giocato fino a notte fonda. A tal proposito ha dichiarato: “Ero contrario a questi giochi nel mio ultimo club. I ragazzi giocavano fino alle 3 di notte prima di una partita, è come una dipendenza da alcool o droghe, è qualcosa da cui bisogna proteggerli. Finché non viene definita dal governo ufficialmente come una malattia, dobbiamo fare a modo nostro. Se si ...

CalcioWeb : Drastica decisione in Inghilterra, l'allenatore 'nega' l'accesso Wi-Fi ai suoi calciatori - ForzAzzurri1926 : Caso Ospina, drastica decisione Medicina Futura: 'Rescisso contratto col Napoli' - Calcio Napoli -… - ItaliaPost_It : Decisione drastica per la compagnia aera #wowair -