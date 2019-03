Cinema e Drink | questa volta tocca al Drink Django ispirato al film di Quentin Tarantino

aldiladelcinema

(Di giovedì 28 marzo 2019)alUnchained”, di, 2012) BARMAN: Manuel Di Cecco, barman del Freni e Frizioni di RomaINGREDIENTI:3cl rum Abuelo 7 3cl cachaca Leblon 1,5cl Velvet Falernum 1,5cl succo di lime 1,5ml succo di pompelmo rosa 2cl sciroppo di passion 3cl succo di guava Walnut BitterBicchiere: Hurricane Garnish: Lime disidratato e ciuffo di mentaPREPARAZIONE: Versare gli ingredienti in uno shaker, mescolare con un barspoon e shakerare con vigore. Filtrare tutto in un bicchiere hurricane con ghiaccio a cubi e aggiungere ghiaccio tritato sul quale verrà versato il bitter.ISPIRAZIONE: Questohauna delle precedentilist del Freni e Frizioni ispirata proprio al. Infatti, vedendo ‘Unchained’ di, ci siamo resi conto che in una particolare scena Leonardo di Caprio ordina un ...

