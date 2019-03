M5s | la profezia cupa di Vincenzo Scotti sul futuro dei grillini | Se non lo

Silvio Berlusconi - profezia su Matteo Salvini : "Il M5s crolla per incapacità - presto il conto anche alla Lega" : "Il M5S crolla man mano che gli elettori si accorgono della loro incapacità , degli effetti disastrosi delle loro scelte ed anche della loro ipocrisia. Se la Lega persevera in questa alleanza, prima o poi gli italiani chiederanno conto anche a Salvini dei disastri del governo con i 5 Stelle". Silvio

Franco Bechis - la profezia su Luigi Di Maio e M5s : "Così finiranno insaccati come salamini" : "È durissima per noi questa prova". Il dramma che stanno vivendo - dietro le quinte - i grillini si chiama Matteo Salvini che ha deciso di rinunciare alla propria immunità parlamentare per il caso Diciotti. Franco Bechis, nel suo retroscena su il Tempo, rivela che il timore del M5s è che nei guai no