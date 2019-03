La trasformazione digitale di ENI parte dalla Basilicata

Saipem Open Talks - il ruolo dell'innovazione e la trasformazione digitale : La digital trasformation rappresenta un importantissimo strumento nei processi di innovazione perché consente di condividere, velocizzare i tempi, creare valore per tutti. E' quanto emerso nel corso ...

Volkswagen : “Accelereremo la trasformazione per l’era digitale ed elettrica” [GALLERY] : Volkswagen, preme l’acceleratore per essere pronta al via dell’era digitale ed elettrica La Volkswagen accelererà il ritmo della sua trasformazione a seguito di un consistente anno fiscale 2018. Quest’anno, la Marca compirà importanti passi avanti per rafforzare la competitività su basi durature. Tra di essi, l’inizio dell’offensiva elettrica, interventi volti all’efficienza nella produzione e ulteriori progressi in ...

La trasformazione digitale : strategie e strumenti per cavalcare l'onda dell'innovazione : La Spezia - Continua l'opera di Confcommercio Giovani di evangelizzazione sulle tematiche del lavoro del presente e del futuro. Un nuovo evento, dedicato alla trasformazione digitale, avrà luogo ...

Sei competenze per la trasformazione digitale : ... applicando le tecniche della scienza comportamentale. Ad esempio, CEMEX, produttore di materiali per edilizia, ha intrapreso un percorso di trasformazione digitale incentrato sul cliente e sull'...

Lavoro - cosa serve sapere per superare la trasformazione digitale : Alain Dehaze, Ceo Adecco Group, con Silvia Candiani, country manager Microsoft Italia (Foto: A.Dini) Il dubbio davanti al quale si trovano le aziende è: licenziare o trasformare? Perché il futuro dell’impresa, secondo gli esperti, sarà sempre più determinato dalla tecnologia. E non sappiamo neanche quali saranno i lavori di domani, figuriamoci le competenze di oggi. Il 70% dei lavori necessari tra venti anni non sono ancora neanche insegnati ...

IBM Studios - 4.000 mq a Milano per favorire la trasformazione digitale dell’Italia : In piazza Gae Aulenti a Milano stanno per aprire i battenti gli IBM Studios, una superficie di 4.000 mq all’interno di cui opereranno fino a duemila consulenti. Si occuperanno di Intelligenza Artificiale, blockchain, cloud, Internet degli Oggetti, sicurezza e computer quantistici. Le attività sono tante, ma l’impegno finanziario di IBM in questo progetto è notevole: 40 milioni di euro in 9 anni. L’auspicio è quello che il ...

Inaugurati gli IBM Studios per accelerare la trasformazione digitale in Italia : Un processo che mescola tra loro scienza, tecnologia e pensiero creativo. L'IBM Client Center è l'espressione locale di un network europeo composto da 16 strutture e rappresenta il luogo di incontro ...

IBM Studios apre a Milano : così accelera la trasformazione digitale in Italia - : Parte di una rete di hub fisici aperti in tutto il mondo, il Garage stimola le aziende, di ogni tipo e settore, a dare corpo all'innovazione. Da un lato favorendo la collaborazione tra product ...

CUNEO/ Digital Innovation Hub di Confartigianato per la trasformazione digitale delle aziende : I Digital Innovation Hub di Confartigianato sono una rete strutturata di spazi dove sviluppare i processi di trasformazione Digitale delle piccole imprese e dove cogliere le opportunità del piano ...

IBM Studios - cuore pulsante per accelerare la trasformazione digitale in Italia : Quattromila metri quadrati, con dieci ambienti su tre piani, in cui opereranno oltre duemila consulenti per ideare soluzioni di intelligenza artificiale, blockchain, cloud, IoT, security e quantum computing: questo il biglietto da visita del nuovo IBM Studios, lo spazio di Piazza Gae Aulenti a Milano, realizzato dall’architetto Michele De Lucchi, che aprirà le porte nella primavera del 2019 contribuendo ad accelerare la trasformazione ...