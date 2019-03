Ecco alcune modalità di Dangerous Driving | il figlio spirituale di Burnout

eurogamer

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Three Fields Entertainment ha da poco diffuso qualche nuovo dettaglio sulledi gioco presenti nel suo, racing che può essere tranquillamente definito come ildiCome riporta Gamereactor, si comincia con le classiche gare in cui bisognerà affrontare 5 avversari in svariati percorsi, le Heatwave sono invece sfide focalizzate sulla velocità in cui bisognerà raggiungere il traguardo entro un tempo limite mentre se cercate lo scontro allora le competizioni Face Off fanno al caso vostro. Altrecomprendono:sarà disponibile dal 9 aprile su PC (esclusiva Epic Games Store), PS4 ed Xbox One.Leggi altro...

Vivo_Azzurro : #Nazionale?? Manca un'ora ad #ItaliaFinlandia????????, match di esordio per gli #Azzurri nelle #EuropeanQulifiers ad… - Vivo_Azzurro : #Nazionale???? ?? Ecco alcune immagini dell'allenamento degli #Azzurri di #Mancini a #Coverciano in vista del debutto… - VaticanOutsider : RT @acistampa: ?? Motu Proprio 'Communis Vita' stabilisce alcune modifiche nel Codice di Diritto canonico per le dismissioni di fatto di rel… -