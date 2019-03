Dybala flop con l’Argentina | la stampa lo massacra | “spento ed evanescente | altro che

sportfair

(Di mercoledì 27 marzo 2019)delude le aspettative anche contro il Marocco e in Argentina lalo: fioccano giudizi pesanti e brutti voti “Sspento ed. Nessuno discute le sue qualità, ma quando indossa la maglia albiceleste si perde nel mucchio, incapace di brillare e troppo incostante”, firmato La Nacion. Il prestigioso quotidiano argentino descrive in questo modo la prestazione offerta da Paulonella partita vinta dall’Argentina, all’83’, contro il Marocco. Giudizio pesante, confermato da un 4 in pagella. Suci sono grandi aspettative: la ‘Joya’ dovrebbe essere il vice Messi, ma le sue prestazioni in campo non sono mai state indimenticabili. Di gol neanche l’ombra, rari sprazzi di qualità: un giocatore completamente diverso da quello che brilla in Serie A con la Juventus.Sulla falsariga de La Nacion, si è ...

