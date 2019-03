C' è l' ok del Senato | il Decretone è legge | via libera definitivo a quota cento e reddito

Via libera del Senato al decretone su reddito e quota 100 - è legge : Via libera definitivo dall'Aula del Senato al decretone che contiene quota cento e reddito di cittadinanza . Il provvedimento, che ha incassato 150 sì, 107 no e 7 astenuti, dopo la terza lettura di ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - via libera definitiva del Senato. Ecco la norma : Con 150 sì, 107 no e 7 astenuti l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il 'decretone'. Si e' conclusa cosi' la terza lettura del provvedimento che introduce le misure sul Reddito di cittadinanza e Quota 100 senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera. Il decreto, con le due misure bandiera del governo giallo-verde, è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 gennaio ed è stato modificato nel corso dell'iter ...

Decretone - via libera del Senato con 150 sì : reddito e quota 100 sono legge : Il Senato ha approvato il Decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 con 150 sì, 107 no e 7 astenuti. Il provvedimento, in terza lettura, termina così il suo iter parlamentare e con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventerà legge. Al voto definitivo dell’Aula di Palazzo Madama ha assistito anche il premier Giuseppe Conte. Il decreto legge ‘Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni’ ...

Chi è Francesca Verdini - figlia del Senatore Denis e presunta nuova fiamma di Matteo Salvini? Età - altezza e biografia. : ... ' carriera ' tra l'altro intrapresa dal figlio di Umberto Bossi , Renzo , e proprietaria di un noto ristorante di Roma assieme al fratello, inoltre sembra che sia laureata in Economia presso l'...

Legittima difesa - in Senato chi sparò. Salvini : «Non è una battaglia della Lega» : Oggi nella tribuna dell'aula del Senato ci saranno - alcuni dei quali su invito del presidente della commissione Giustizia, Andrea Ostellari, Lega, - i protagonisti di recenti casi di cronaca che ...

Slitta l'esame del decretone al Senato : Slitta a domani l'esame del decretone in Aula al Senato. Lo si apprende al termine della riunione della capigruppo di palazzo Madama. Alle 12 si voteranno le pregiudiziali, poi stop dell'Aula per dare ...

Decretone : si attende il passaggio del testo al Senato - sindacati pronti a mobilitazione : Dopo il via libera definitivo dalla Camera, il cosiddetto Decretone sul meccanismo della Quota 100 e sul reddito di cittadinanza dovrà passare al Senato per la terza lettura prima di essere convertito in legge. Entro il 29 marzo, infatti, il testo dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Si attende la terza lettura al Senato Con 291 voti a favore, 141 contrari e 14 astenuti, il Decretone ha terminato il suo iter parlamentare alla ...

“Prendili - cretino”. Marcucci (Pd) consegna lista delle opere incompiute a Toninelli e i senatori dem lo insultano : “Prendili, cretino“. Alla fine del suo intervento al Senato per la mozione di sfiducia a Danilo Toninelli, il capogruppo del Pd, Andrea Marcucci, gli consegna l’elenco delle opere italiane non compiute e ancora senza un cantiere. I senatori dem, di fronte alla perplessità del ministro delle Infrastrutture, urlano dai propri banchi e lo insultano. L'articolo “Prendili, cretino”. Marcucci (Pd) consegna lista delle ...

Giorgio Napolitano sta salvando il governo. Retroscena clamoroso dal cuore del Senato : Vuoi vedere che Giorgio Napolitano sta salvando Lega e M5s? Ironia, ma fino a un certo punto. Al Senato i numeri sono ballerini, la maggioranza è sempre più appesa ad assenze e franchi tiratori, il voto dei Senatori a vita potrebbe spesso risultare decisivo. Eppure... Leggi anche: "Incapace, voto sì

I numeri fragili del governo al Senato : La maggioranza esce ridimensionata dalla due giorni di votazioni su Matteo Salvini e Danilo Toninelli. A Palazzo Madama, infatti, i numeri dei giallo-verdi si sono attestati in entrambe le giornate sotto quota 161, ovvero la maggioranza assoluta, e ciò potrebbe ripercuotersi sulla tenuta in vista dell'esame di provvedimenti delicati. Sin dall'inizio dell'avvio del governo Conte la maggioranza M5s-Lega al Senato ha potuto contare su un ...

Olanda - trionfo delle forze populiste : estrema destra prima al Senato : ... seppur atteso, al quale ha contribuito una partecipazione consistente , fino al 60% in province come Utrecht,, gli analisti s'interrogano su come, in linea con la tendenza del mondo occidentale, ...

Il Senato pignora parte dello stipendio del leghista Enrico Montani per un debito da 43mila euro : Il Senato predisporrà il pignoramento di parte dello stipendio di Enrico Montani (parlamentare eletto con la Lega) per risarcire un creditore che non si è mai visto restituire la cifra che gli aveva prestato nel 2015. Dopo le sentenze in primo e secondo grado, il pignoramento verrà quindi effettuato sulla parte di rimborsi relativa allo stipendio da Senatore.Continua a leggere