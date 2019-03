Surface Hub 2S | verrà presentato il 17 aprile

surface-phone

(Di martedì 26 marzo 2019) Microsoft ha iniziato a inviare gli inviti per un evento nel quale è prevista la presentazione diHub 2S e che si terrà a New York il 17Il nuovo Hub, sarà dotato di un display da ben 50,5 pollici con risoluzione 4K e rapporto d’aspetto 3:2, sempre ottimo per la produttività. Avrà un design più leggero, con bordi sottili e, il software riprenderà la stessa UI e le stesse funzionalità apprezzate del primoHub.Hub 2S è la prima delle due varianti diHub 2 delle quali avevamo scritto a settembre. Nel 2020, il Colosso di Redmond presenterà la variante X, la quale introdurrà tante novità importanti. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!Fonte

