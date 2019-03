State of Play | nuovo trailer dedicato ai titoli VR in arrivo in primavere ed estate

State of Play : il thriller sci-fi Observation disponibile su PS4 dal 21 maggio : Observation è il nuovo titolo degli sviluppatori di Untold Stories, No Code che sarà disponibile su PS4 (incluso il supporto PS VR) a partire dal 21 marzo.Come riporta Variety, il gioco è un thriller sci-fi e narra le vicende della dottoressa Emma Fisher ed il suo equipaggio, che hanno il compito di far luce su quanto accaduto su una stazione spaziale. Il giocatore vestirà i panni (si fa per dire) di S.A.M, l'avanzatissima IA che controlla i ...

Days Gone : presentato un nuovo emozionante trailer durante gli State of Play : Dopo aver mostrato qualche trailer minore dedicato a diversi titoli VR, Sony si è concentrata su una delle sue esclusive più attese, parliamo di Days Gone, titolo a tema post apocalittico in arrivo su PS4 il 26 aprile.Il trailer mostrato durante gli State of Play ci mette di fronte a parte del passato del protagonista (e del rapporto con sua moglie) Deacon St. John e a qualche scena di gamePlay inedita. Dal video è evidente che il team di Sony ...

State of Play : Tutti gli annunci Playstation VR : Si è appena concluso il “Direct” di Sony, ossia il primo episodio di State of Play, dedicato ai nuovi giochi in arrivo su Playstation VR, scopriamoli insieme. Playstation VR: Le novità in arrivo Sony apre l’evento con Iron Man VR, la nuova esperienza in realtà virtuale di Marvel dedicata al celebre ed iconico supereroe. Non ci è dato di sapere quando sarà disponibile, per ora si parla di una ...

State of Play : confermato il supporto a PlayStation VR per No Man's Sky Beyond : Durante gli State of Play, Sony ha mostrato un nuovo trailer dedicato a No Man's Sky Beyond, il nuovo aggiornamento gratuito già anticipato da Hello Games qualche tempo fa. L'aggiornamento si concentrerà sull'introduzione delle meccaniche social\multigiocatore e cosa più importante, gli utenti Sony potranno contare sul supporto alla VR. Come già noto, Beyond sarà completamente gratuito e non conterrà nessun tipo di microtransazione. Sarà ...

Alle 22 seguite la diretta di State of Play : il nuovo evento che svela giochi PS4 e PS VR : Come probabilmente già saprete, Sony ha da poco annunciato State of Play, una serie di eventi livestream dove saranno svelati nuovi giochi per PS4 e PlayStation VR.Il primo episodio della serie è in programma per questa sera. A partire dAlle ore 22 potrete seguire la prima puntata dove si parlerà di nuovi titoli in arrivo sull'ammiraglia di Sony e per il visore VR.Potrete seguire la diretta sul canale ufficiale PlayStation:Leggi altro...

Basket - Nba : Golden State torna in testa - Gallinari avvicina i Clippers ai playoff : NEW YORK - Rialza prontamente la testa Golden State e si riporta al comando della Western Conference del campionato Nba, dove Houston stacca il biglietto per i play-off superando New Orleans. E' una ...

NBA 2019 - i risultati della notte (25 marzo) : LA Clippers e San Antonio - acuti playoff! Successi per Milwaukee - Golden State e Indiana : Diversi risultati importanti nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Vittorie fondamentali per Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs, che aumentano il margine rispetto alle inseguitrici e compiono un deciso passo avanti in ottica playoff. Golden State e Milwaukee si dimostrano le due squadre più attrezzate delle rispettive divisioni, mentre Indiana demolisce Denver nella sfida più attesa della serata. Prosegue con un successo sul ...

State of Play - lunedì arriva 'Direct' di PlayStation/ Streaming su novità per console : State of Play, lunedì arriva il 'Direct' di PlayStation: prima puntata dello Streaming con le novità sulla console e che segue l'esempio di Nintendo e XBox

Sony annuncia State of Play : una serie di livestream dove saranno svelati nuovi giochi per PS4 e PlayStation VR : Come riporta IGN, Sony ha annunciato State of Play: una serie di livestream dove saranno rivelati nuovi aggiornamenti e annunci per i giochi PS4 e PS VR. Il primo episodio andrà in onda il 25 marzo.L'annuncio è stato pubblicato da poco su PlayStation Blog e spiega che l'episodio di debutto sarà trasmesso alle ore 22 italiane di lunedì 25 marzo. Stando a quanto riportato sul blog, la prima puntata di State of Play mostrerà nuovi trailer, filmati ...

Nba - Andrew Bogut torna a Golden State - i Warriors si rafforzano per i Playoff : Andrew Bogut è già operativo per i Warriors, a pochi giorni dal suo ritorno negli States dopo la conclusione del campionato australiano. Nel suo paese di origine, dove era tornato lo scorso anno dopo essere stato tagliato dalla rosa dei Lakers (lasciando quindi per un anno l'Nba) ha giocato nella stagione 2018-2019 per i Sydney Kings, uscendo in semifinale proprio la scorsa settimana. Durante la stagione però diverse squadre Nba avevano messo ...

Continua l’ascesa di No Man’s Sky : un nuovo aggiornamento multiplayer uscirà in eState : Le avventure spaziali di No Man's Sky non sono ancora finite! Tutti coloro che hanno già apprezzato l'ultima controversa fatica di Hello Games saranno infatti felici di sapere che la software house ha annunciato ufficialmente una nuova espansione. L'aggiornamento, denominato Beyond, è stato presentato con un trailer - visibile in calce completamente in italiano -, che ne fissa la data di uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC nel corso della ...

Diverse app malevole sono State scaricate 150 milioni di volte prima di essere rimosse dal Google Play Store : Una nuova ondata di applicazioni malevole con funzionalità adware è stata rimossa dal Google Play Store. L'articolo Diverse app malevole sono state scaricate 150 milioni di volte prima di essere rimosse dal Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Risultati NBA – Gli Spurs vedono i playoff - Golden State ko contro Phoenix : i Warriors perdono Durant per infortunio : Golden State incassa la sconfitta contro Phoenix e perde per infortunio Kevin Durant: ko anche Bucks, Mavericks e Pelicans Nella notte italiana oltreoceano si è consumato un altro capitolo della regoular season NBA. Tanti i match disputati in vista dei playoff, tra cui spicca quello tra Warriors e Suns. Golden State viene sconfitta miseramente da Phoenix in casa, facendosi rimontare ben 16 punti e perdendo a metà del quarto quarto Kevin ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 marzo) : impresa San Antonio contro Milwaukee! Toronto ipoteca i playoff - sconfitta a sorpresa per Golden State : Diverse sorprese nelle nove partite in programma in questa appassionante notte NBA. San Antonio ha fermato gli inarrestabili Milwaukee Bucks dimostrando un’eccellente stato di forma, mentre Philadelphia ha avuto la meglio su Indiana nella delicata sfida playoff. Successi da favorite per Toronto e Houston, mentre Golden State è inaspettatamente caduta in casa contro Phoenix. Nella partita più attesa della notte autentica impresa dei San ...