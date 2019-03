Scoperta a mangiare… Influencer vegana si scusa con i suoi fan

ilfogliettone

(Di martedì 26 marzo 2019) Pioggia di insulti contro "Rawvana", 28ennecon 1,3 milioni di follower su Instagram, pizzicata a mangiare pesce. In un video di circa mezz'ora postato su youtube, la giovane californiana, all'anagrafe Yovana Mendoza, considerata un'icona del salutismo, con sito multilingua anglo ispanico, spiega i motivi della sua scelta e sicon ifan: "Sono stata completamente, per più di 6 anni e da due mesi ho iniziato a inserire del pesce nella mia dieta""Qualcosa è successo nella mia salute, che mi ha spinto a provare un'altra cosa, una soluzione per stare meglio". "Ho iniziato a cambiare la mia dieta, ho aumentato i miei livelli di grasso, il dottore mi disse 'hai bisogno di mangiare più grassi', non avevo sali nella mia dieta, avevo bisogno di minerali. Le due cose erano legate: ho cominciato a mangiare cibi cotti, o forse c'era qualcosa che stava ...

