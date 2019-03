La prova Mini ibrida plug-in | emozioni alla guida e attenzione all' ambiente

Anticipazioni Uomini e Donne : Ida prova a riconquistare Riccardo : Uomini e Donne: Ida Platano ancora innamorata di Riccardo Guarnieri Oggi a Uomini e Donne Ida Platano e Riccardo Guarnieri saranno di nuovo al centro dello studio per un confronto. La storia tra i due ex continuerà a far palpitare il pubblico attento di Canale5 che, a partire dalle 14.45, potrà assistere alla seconda parte del Trono Over. Dopo le peripezie sentimentali di Gemma Galgani di ieri, che si è scontrata aspramente con Rocco Fredella ...

Sci Alpino – Campionati italiani assoluti Passo San Pellegrino : Goggia comanda nella prova del DH femminile : Goggia è la più veloce in prova a Passo San Pellegrino davanti a Marsaglia e Nicol Delago: martedì caccia al primo titolo nazionale Sofia Goggia è stata la più veloce nella prova di discesa disputata a Passo San Pellegrino. La campionessa olimpica ha completato il tracciato in 1’13″91, con un tempo di 25 centesimi più basso rispetto a quello della compagna di Nazionale Francesca Marsaglia, e con 70 centesimi di vantaggio su ...

Brexit - leader Ue compatti : sì al mini-rinvio solo se Londra approva l'intesa : Al via il Consiglio europeo che deve rispondere alla richiesta di Theresa May di una proroga della Brexit dal 31 marzo al 30 giugno. Stando alle dichiarazioni dei leader all'arrivo a Bruxelles, l'...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : nella sciabola uomini a Budapest - donne a Sint Niklaas. I convocati dell’Italia : Arianna Errigo anche nella prova a squadre! : Ci sarà anche Arianna Errigo nella spedizione italiana della sciabola femminile per la Coppa del Mondo di Scherma di Sint Niklaas, in Belgio: l’azzurra oltretutto verrà schierata anche nella prova a squadre. E’ questa la principale novità per il fine settimana di gare, che vedrà anche le gare della sciabola maschile in quel di Budapest, in Ungheria. Programma pressoché identico per uomini e donne: venerdì qualifiche individuali, ...

Sblocca cantieri - non c’è l’accordo : Consiglio dei ministri approva il decreto “salvo intese” : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Sblocca cantieri salvo intese, ovvero con la possibilità di modificare il testo su cui l'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle non è stato trovato. approvato, sempre salvo intese, anche il decreto sulle misure da prendere in caso di mancato accordo sulla Brexit.Continua a leggere

Mazda 3 - la prova - Il minimalismo come arma contro la distrazione : CAIBAL Mazda 3 - la scheda Che cos'è: è la quarta generazione della compatta Mazda, che dal 2003 a oggi è stata venduta in oltre 6 milioni di unità nel mondo, di cui un milione in Europa Varianti di ...

La strage in Nuova Zelanda prova che il razzismo dilaga ovunque. Ormai non si può più minimizzare : La peste razzista dilaga ovunque nel mondo, prendendo varie forme (contro gli immigrati, gli islamici, gli ebrei, ecc.). Del resto di che stupirsi se ai vertici della principale potenza mondiale c’è un razzista come Donald Trump, mentre suoi imitatori più o meno fortunati prosperano elettoralmente in varie nazioni dell’Occidente, inclusa la nostra? La strage di Christchurch (49 vittime) è stato solo l’ultimo di una serie di ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : Canada favorito in Danimarca - la Svezia ci riprova : Dal 16 al 24 marzo si disputeranno i Mondiali 2019 di Curling femminile, la rassegna iridata avrà luogo a Silkeborg (Danimarca) dove il Canada si presenterà per difendere il titolo conquistato lo scorso anno a North Bay. Le nordamericane, che hanno vinto le ultime due edizioni della competizione, partiranno ancora una volta con i favori del pronostico ma non mancheranno le avversarie di rango come ad esempio la Svezia, seconda l’anno ...

Basket - EuroCup femminile 2019 : Schio rimonta in trasferta il Cukurova e vola in semifinale con una gran prova di squadra! : Schio ce la fa e compie quella che è a tutti gli effetti un’impresa: rimonta il 75-79 subito all’andata, espugna Mersin battendo il Cukurova Basketbol per 73-81 e si qualifica per le semifinali di EuroCup 2018-2019. Il Famila può dunque continuare la sua campagna europea, e lo fa con una gran prova di squadra, in cui ognuna riesce a dare il proprio contributo sfruttando le proprie migliori caratteristiche. In particolare, da parte ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Ida prova a riconquistare Riccardo - ma viene rifiutata : Mercoledì 13 marzo è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, e il blog "Vicolo delle News" ha riportato tutte le Anticipazioni di quello che è successo in studio tra i protagonisti. Ida Platano ha confessato a Riccardo Guarnieri di provare ancora un sentimento per lui e di voler lasciare la trasmissione perché non riesce a vederlo insieme ad altre Donne. Il cavaliere, nonostante abbia rincorso la sua ex dietro le ...

Sci alpino - Dominik Paris domani vince la Coppa del Mondo di superG se… Incastri e combinazioni - il fenomeno ci riprova : Dominik Paris ha incominciato col botto le Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino, l’altoatesino ha vinto la discesa libera sul pendio di Soldeu e ora va a caccia della Sfera di Cristallo di superG. domani l’azzurro tornerà sulla neve di Andorra con l’obiettivo di conquistare il prestigioso trofeo, il nostro portacolori si trova in testa alla classifica di specialità e ha tutte le carte in regola per completare ...

Roma : piccolo salto nel futuro per Capitale - provati minibus Navya senza autisti : Roma – Un breve salto nel futuro per provare i bus a guida autonoma che potrebbero arrivare, un giorno, sulle strade di Roma. Ma ancora senza impegni vincolanti. E’ stato presentato questa mattina nel piazzale della sede dell’agenzia Roma servizi per la Mobilita’ il prototipo di un minibus dell’azienda ‘Navya’, 100% elettrico e soprattutto a guida autonoma, in altre parole senza autisti a bordo. Il ...