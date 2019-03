wired

(Di martedì 26 marzo 2019) (foto:) I media l’avevano dipinta come una pietra miliare nella storia dell’essere umano nello Spazio: per lavolta il 29 marzo un team tutto alcomposto dagli astronauti Anne C. McClain e Christina H. Koch avrebbe passeggiato all’esterno della Stazioneinternazionale (Iss). Ma niente da fare, laha riassegnato la missione, in parte a causa di un inconveniente con le dimensioni delle tute spaziali. LaEva (extra-vehicular activity) di sole donne è rimandata a data da destinarsi.In realtà, fanno presente dalla, non è che fare un’Eva di sole donne fosse l’obiettivorio. Quella di McClain e Koch sarebbe stato un intervento per proseguire i lavori sulle batterie a ioni di litio che alimentano la Iss quando non è esposta alla luce diretta del Sole, la secondadelle tre programmate.No ...

micheleiurillo : La Nasa ha cancellato la prima passeggiata spaziale tutta al femminile per un problema di tute… - MilanoCitExpo : La Nasa ha cancellato la prima passeggiata spaziale tutta al femminile per un problema di tute… -