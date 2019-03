I fan sono convinti che ci sia un matrimonio in vista per Rihanna a causa di questo

Gli adolescenti sono ovunque in tv - perché in Italia li fanno così sciocchi? : Delude la fiction in onda su Canale 5 Il silenzio dell'acqua per come racconta gli adolescenti. Sospesa la fiction di Rai 1 Il paradiso delle signore, mancherà. Promossa la serie di Netflix Sens8 con ...

Belen Rodriguez : 'Mi sono riavvicinata a Stefano - ma ci vado piano. Corona? Gli voglio bene - ma è irrecuperabile' : 'sono in pre-ciclo: se dovessi mettermi a piangere all'improvviso, è per quello'. Esordisce scherzando Belen Rodriguez , ospite di Silvia Toffanin a Verissimo . La showgirl argentina ha parlato di ...

Loggia massonica a Trapani - l’ex segretario di Alfano interrogato dai pm : “Non sono io la talpa. Non ero più al Viminale” : All’epoca dei fatti non lavorava più con il Ministro. E quindi, in pratica, non può essere lui la talpa nel Viminale che rivelò l’indagine in corso. Si difende così Giovannantonio Macchiarola, l’ex capo della segreteria di Angelino Alfano, ai tempi in cui era ministro dell’Interno. L’avvocato originario di Agrigento è stato interrogato in mattinata dai pm della procura di Trapani. L’interrogatorio è durato oltre due ore e ...

Belen rompe il silenzio : "E' stato Stefano a tornare : aveva sbagliato. Non sono riuscita a costruire un'altra famiglia" : La showgirl argentina parla per la prima volta del riavvicinamento all'ex marito. La coppia si è detta addio nel 2015 dopo...

WWE – Seth Rollins e Becky Lynch sono fidanzati? Gli indizi fanno impazzire i fan : In WWE potrebbe esserci una nuova coppia: Seth Rollins e Becky Lynch pizzicati insieme lontani da ring e backstage della compagnia. C’è del tenero frai i due? Sbocciano nuovi amori in WWE. Dopo la conferma della relazione fra Charlotte Flair e Andrade, nella compagnia di Stamford potrebbe presto formarsi un’altra coppia. I due vincitori delle rispettive Royal Rumble, Seth Rollins e Becky Lynch potrebbero stare insieme. Ringsidenews riporta ...

I figli di Brigitte Nielsen : chi sono e cosa fanno : Come noto, l’attrice e modella di origini danesi Brigitte Nielsen ha avuto una figlia nel 2018 a 54 anni, la piccola Frida, nata dall’amore con il marito Mattia Dessì. La piccola è solo l’ultima di cinque figli che la Nielsen ha avuto, a cominciare da Julian Winding, il più grande, che ha quasi 35 anni, passando anche per il quasi 26enne Aaron, attualmente impegnato ne L’isola dei famosi. La bionda Brigitte ha portato ...

Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme? Cecilia Rodriguez svela la verità : Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme? Ormai da settimane si rincorre la voce di un riavvicinamento tra la showgirl argentina e il conduttore di Made in Sud, ma dai diretti interessati non sarebbe arrivata ancora nessuna conferma. Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen, in un’intervista a Nuovo avrebbe detto la sua. Come riporta il Giornale, che avrebbe ripreso l’intervista, queste le parole di Cecilia: «Per me il ritorno ...

Stefano Cucchi : chi sono gli 8 carabinieri che rischiano il processo : Stefano Cucchi: chi sono gli 8 carabinieri che rischiano il processo Il nome di otto carabinieri figura all’interno del processo sulla morte di Stefano Cucchi. Il geometra romano fu arrestato nel 2009 con l’accusa di spaccio di stupefacenti e morì dopo circa una settimana nell’Ospedale Sandro Pertini. Le indagini sulla misteriosa morte di Cucchi hanno subito, nel tempo, numerosi depistaggi. La sorella della vittima, ...

U&D - Marco fantini su Instagram replica a un hater : 'Non sai nulla di quello che sono' : Marco Fantini è andato su tutte le furie dopo il commento pubblicato da un hater. L'ex tronista stavolta non la lasciato correre ma al contrario ha deciso di replicare in maniera piuttosto brusca. L'ex tronista di Uomini e Donne è uscito dal dating di Canale 5 con Beatrice Valli. I due da quando sono usciti dal programma condotto da Maria De Filippi sono più uniti che mai, nonostante abbiano avuto un momento di crisi. Beatrice e Marco spesso ...

Diciotti - Salvini legge il suo intervento al Senato : “Scusate - sono emozionato”. Poi ringrazia M5s : “Cose si fanno in due” : “Non avrei mai pensato di intervenite per sequestro di persona“, ha esordito Matteo Salvini parlando al Senato nel giorno del voto sull’autorizzazione a procedere per il ministro dell’Interno per il caso della nave Diciotti. Il vicepresidente del Consiglio ha preso la parola dai banchi della Lega intorno alle 11: “Per andare a processo dovrei mentire a questo Senato agli italiani, dovrei dire che non ho fatto l’interesse pubblico”, ha ...

Chi sono Wanna Marchi e Stefania Nobile : biografia - curiosità e vicende giudiziarie : ... la cui figlia Stefania Nobile si rivolse alla finta cliente dicendole 'le auguro tutto il male del mondo' e prospettandole disgrazie nel caso in cui non fossero stati presi provvedimenti contro il ...