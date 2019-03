Eliminati L' isola dei famosi di ieri sera | mandati via quattro vip tra cui Soleil di

Quattro Eliminati e i finalisti all’Isola dei Famosi 2019 tra il lutto di Marco Maddaloni e le liti tra naufraghi : anticipazioni 25 marzo : Sarà una puntata concitata quella di questa sera tra eliminati e finalisti all'Isola dei Famosi 2019. A differenza di quanto è successo lo scorso anno, il programma si fermerà un paio di settimane prima e questo significa che tutti i concorrenti al momento in Honduras dovranno far presto ritorno a casa. Chi non lo farà questa sera, lo farà la prossima in occasione della finalissima dell'Isola dei Famosi 2019 dove approderanno solo in ...