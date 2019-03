Una | piccola | questione di trasparenza

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Jessica ricatta Natascha per la piccola LUna! : Non smette di riservare colpi di scena la storyline legata alla gravidanza di Jessica Bronckhorst (Isabell Ege)! Dopo aver prima messo in grave pericolo la relazione di Paul (Sandro Kirtzel) e Romy (Désirée von Delft) e poi abbandonato la sua stessa figlia, nella prossima stagione di Tempesta d’amore Jessica arriverà ad usare la neonata per ottenere del denaro… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi della quindicesima stagione di Sturm der ...

Sarà Una piccola Diana o un piccolo Arthur? Le scommesse sul royal baby : Serena WilliamsPriyanka ChopraEugenie di YorkJessica MulroneyTom InskipCharlie Van StraubenzeeNicholas e Alice Van CutsemMisha NonooMark DyerBenita LittJake WarrenWilliam e Kate?Una specie di roulette, dove al posto dei numeri in rosso e nero ci sono dei nomi in rosa e azzurro, femminili e maschili. Potremmo immaginarlo così il flusso di scommesse legato al royal baby di Meghan Markle e Harry d’Inghilterra: il bebè vedrà la luce tra circa un ...

Addio piccola principessa! Trovata morta in Una borsa da viaggio : Una donna è stata arrestata con l‘accusa di omicidio dopo che il corpo di sua figlia di 9 anni è stato trovato in una borsa da viaggio in una strada sterrata nei pressi di Los Angeles, come confermato dalle autorità della California. Taquesta Graham, 28 anni, sarà accusata di omicidio mercoledì, hanno detto i funzionari dello sceriffo della contea di Los Angeles. La scorsa settimana i pubblici ministeri avevano accusato il fidanzato di Graham, ...

La piccola Marzia muore a 5 anni - Taranto piange un’altra vittima di tumore : “È Una strage” : La piccola Marzia Rebuzzi, affetta da un tumore al cervello, è morta nelle scorse ore a soli 5 anni all'ospedale Bambin Gesù di Roma. L'annuncio dell'associazione "Genitori Tarantini: "Un nuovo angelo è volato in cielo, oggi la città dovrebbe essere coperta da un velo nero come l'anima colpevole di chi aveva il potere di fermare questa mattanza e non l'ha fatto".Continua a leggere

Uomini e Donne - il tronista Andrea : 'In questo momento ho Una piccola preferenza' : Andrea Zeletta è uno dei nuovi tronisti del programma televisivo Uomini e Donne che da poco ha iniziato il suo percorso all'interno del programma. Fin d subito il suo trono è stato molto chiacchierato per il suo interesse nei confronti della corteggiatrice di Ivan, Natalia Paragoni. Tra i due è nato un forte interesse fin da subito e gli scontri del nuovo tronista con lo spagnolo non sono mancati. In una recente intervista rilasciata al ...

Sacerdote violenta Una bimba di 7 anni in chiesa. La piccola vomita - lui la costringe a pulire : Abusa di una bambina fino a farla vomitare in chiesa, poi la obbliga a pulire tutto. Il Sacerdote 81enne Sabine Griego, è stato accusato di aver abusato sessualmente dentro la sua chiesa...

Sacerdote violenta Una bimba di 7 anni in chiesa. La piccola vomita - lui la costringe a pulire : Abusa di una bambina fino a farla vomitare in chiesa, poi la obbliga a pulire tutto. Il Sacerdote 81enne Sabine Griego, è stato accusato di aver abusato sessualmente dentro la sua chiesa di una bambina di appena 7 anni. Le violenze sarebbero state tali da far star fisicamente male la bambina, ma anche in quel caso non ha avuto pietà di lei e l’ha costretta a pulire tutto. La storia arriva da Albuquerque, nello stato del New Mexico, dove ...

Pierre Gasly - F1 GP Australia 2019 : “C’è stata Una piccola perdita di potenza all’ultimo giro” : Al termine delle prime due sessioni di prove libere del GP d’Australia di Formula 1 la Red Bull di Pierre Gasly si trova alle spalle delle Mercedes e della vettura del compagno di squadra Max Verstappen. Il francese parlando a it.motorsport.com subito dopo la conclusione delle fatiche odierne, appare preoccupato per un piccolo problema patito nel finale. Gasly infatti ha affermato: “C’è stata una piccola perdita di potenza ...

Welfare aziendale : accordo all’avanguardia tra Una piccola impresa di Milano e il sindacato : Salute, flessibilità, servizi, benessere e tempo libero al centro dell’accordo rivoluzionario tra una piccola impresa di Milano e il sindacato: perché se i lavoratori stanno meglio lavorano meglio… Milano, 12 marzo 2019 – Una PMI, un sindacato e un grande traguardo. È quello raggiunto da Landoor, società di traduzioni e interpretariato professionali con sede a [...]

Gabrielle Caunesil : "Mia madre mi ha lasciato quando ero piccola. È stato mio padre ad insegnarmi ad essere Una donna forte" : Nel giorno della Festa della donna, Gabrielle Caunesil ha dedicato un video su Instagram al padre. La modella, moglie di Riccardo Pozzoli (l'ex di Chiara Ferragni con cui ha fondato con lei The Blonde Salad) scrive: "Grazie a mio padre per avermi insegnato cosa significa essere una donna forte e potente. I diritti delle donne significano diritti umani. Abbiamo fatto tanto ma abbiamo ancora molta strada da fare. Il Femminismo per uomini e donne, ...

X Factor - Salmo tentenna e dice Una piccola bugia : 'Mai criticato il ruolo di giudice' : Salmo, ospite questa mattina di Linus e Nicola Savino negli studi di Radio Deejay, è stato interpellato ancora una volta in merito alla sua possibile partecipazione alla prossima edizione di X Factor, in qualità di giudice. Nell'ultimo periodo le voci su questa eventuale partecipazione si stanno, infatti, facendo sempre più insistenti. Lo stesso Salmo, durante una recente intervista concessa al 'Fatto Quotidiano', ha ammesso che la possibilità ...

Essere invisibile su Facebook e Instagram - come fare? Una piccola guida : Nomi vietati nel mondo: non puoi chiamare tuo figlio come vuoi Un abito da sposa abbandonato sul Vesuvio, quale storia nasconde? La punta del cono gelato, meglio non mangiarla: ecco perché Le Drag ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi sulla scelta : "Avevo già Una piccola preferenza per Claudia" : Amatissimi dal pubblico di Uomini e Donne - La scelta, andato in onda per due venerdì su Canale 5 in prime time, Lorenzo Riccardi ha voluto commentare la sua decisione di avere Claudia Dionigi come compagna di vita al magazine del programma: Per tutta la durata della villa mi sono domandato come mi sarei comportato io se fossi stato al posto delle ragazze. La risposta che mi sono dato è stata che avrei fatto nello stesso identico modo di ...

La borsa Jacquemus - più piccola di Una carta di credito - sorprende tutti alla Paris Fashion Week : Siamo abituati ormai alle stravaganze nel mondo della moda. L'ultima è la micro bag Le Chiquito ideata e presentata dallo stilista Simon Porte Jacquemus durante la Paris Fashion Week. Una borsa davvero piccola, lunga solo 5,2 cm, che sta in una mano ed è addirittura più piccola di una carta di credito. Ovviamente il mondo del web non si è lasciato sfuggire l'occasione per abbandonarsi a commenti che ironizzano sulle ...