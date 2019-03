Tumori | in 4 800 piazze tornano le uova di Pasqua Ail per la ricerca

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) I volontari dell’Ail, l’Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma,in 4.800con l’iniziativadiAil, in programma nei giorni 5, 6, e 7 aprile. L’appuntamento, giunto alla 26ª edizione, permetterà di ricevere, con una donazione minima di 12 euro, un uovo di cioccolato caratterizzato dal logo dell’associazione. “La manifestazione ha permesso negli anni di raccogliere fondi destinati al sostegno di importanti progetti die assistenza e ha contribuito a far conoscere i progressi dellascientifica nel campo deidel sangue“, sottolinea l’Ail. Il 2019 è un anno davvero importante per l’Ail che celebra le sue 50 candeline. “Sono 50 anni di impegno al fianco dei malati, contro idel sangue, con l’obiettivo di sostenere la, l’assistenza e sensibilizzare l’opinione pubblica. ...

