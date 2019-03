Spider-Man Far From Home | ecco il Prelude Comic!

Marvel - Spider-Man : debutta oggi il nuovo fumetto tratto dal videogioco Insomniac - : Ma quando il Re del Crimine viene rimosso dalle strade della Grande Mela, in che modo la misteriosa ascesa al potere di Mister Negativo porterà il mondo civile di Peter Parker e i mondi super umani ...

Marvel - Spider-Man : debutta oggi Life Story - di Chip Zdarsky e Mark Bagley - : ... Greg Smallwood , Skottie Young e Tyler Kirkham : Nel 1962, su Amazing Fantasy #15 , il quindicenne Peter Parker venne morso da un ragno radioattivo e divenne lo stupefacente Spider-Man! Nel mondo ...

Spiderman : in arrivo una serie tv e molto altro : Ci sono importanti novità per quanto riguarda Spiderman e le sue avventure. Breve premessa: i diritti legati all'utilizzo di Spiderman al momento sono 'divisi' tra Sony e Marvel, con quest'ultima che ...

Il successo di Venom e il futuro di Spider-Man nell'universo Marvel : La compagnia giapponese, infatti, detiene i diritti di sfruttamento di Spider-Man e dei personaggi collegati al suo mondo. Si tratta di un accordo siglato prima che la Disney acquistasse la Marvel, ...

Dopo Venom e Spider-Man - Sony progetta i prossimi 7 anni del proprio universo : Il premio Oscar come miglior film animato a Spider-Man: Un nuovo universo è stato un grandissimo colpo per Sony, la casa cinematografica che negli scorsi anni ha attraversato acque non sempre facili. Grazie ai suoi recenti accordi con Marvel, con cui ha rinegoziato la condivisione dei diritti sui personaggi legati appunto ai fumetti di Spider-Man, lo studio sta vivendo una nuova fase di slancio, anche grazie al successo di un altro titolo di ...

Sara Pichelli : omaggio a Stan Lee nel segno di Spider Man : Dopo il diploma ha lavorato per alcuni anni nel mondo dell'animazione come storyboarder e character designer, fino al 2007 quando realizza la sua prima breve storia a fumetti per la Cut-up edizioni. ...

Per La Città Incantata 2019 : Spider-Man - un nuovo universo. La disegnatrice italiana Sara Pichelli omaggia Stan Lee : Dopo il diploma ha lavorato per alcuni anni nel mondo dell'animazione come storyboarder e character designer, fino al 2007 quando realizza la sua prima breve storia a fumetti per la Cut-up edizioni. ...

Spiderman e Batman occupano la Mole : così Torino si trasforma in Gotham City : Scura, avviluppata dalle ombre, sezionata in mille sfumature di nero e di grigio, la città non è mai apparsa così lugubre. Al Museo Egizio riecheggia una risata sinistra e sulla Mole Antonelliana si ...

Spider-Man : Far Frome Home - ecco Mysterio in una nuova promo art! : Spider-Man: Far Frome Home, pubblicata in rete una nuova e colorata promo art dedicata al personaggio di Mysterio! I fan dell’MCU, dopo l’uscita al cinema di Captain Marvel sono in attesa di vedere sul grande schermo i prossimi film targati Marvel, quindi Spider-Man: Far Frome Home e Avengers 4: Endgame. Intanto è stata pubblicata online una nuova promo art di Mysterio, il ... Leggi tuttoSpider-Man: Far Frome Home, ecco Mysterio in una ...

Jared Leto e Jared Harris nello spin-off di Spiderman : I film basati sull'universo di Spiderman , ma senza Spiderman, a causa degli accordi tra Sony e Marvel Studios, si allargano. Di recente abbiamo visto il film di Venom con Tom Hardy nei panni del ...

L’ultimo Spiderman è il migliore mai realizzato. E non per i motivi che credete : Spider-Man – Into the Spider-Verse della Sony, da poco disponibile anche in digitale, ha trionfato come miglior film d’animazione all’ultima cerimonia degli Oscar. I numeri al botteghino non sono stati quelli esorbitanti dei cinecomic in carne e ossa, ma la statuetta è giunta a confermare quella che era stata una reazione più che entusiasta della critica. Non era semplice, col peso di ben due reboot cinematografici alle spalle, ma al di là ...

Donnarumma - il regalo della fidanzata Alessia : Gigio diventa Spiderman : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - Lunedì, Gianluigi Donnarumma ha spento venti candeline: un compleanno ...

Donnarumma - regalo speciale dalla fidanzata per il compleanno : Gigio diventa Spiderman : La sorpresa tanto attesa, alla fine, non è più arrivata, ma ne ha ricevuto un'altra ancora più bella e decisamente più apprezzata. Gigio Donnarumma ha festeggiato i suoi 20 anni lo scorso lunedì e il ...

Nel creare Spider-Man : Un Nuovo Universo - Dan Slott si è ispirato al videogioco Spider-Man : Shattered Dimensions. : Spider-Man: Un Nuovo Universo è stato recentemente premiato con un Oscar per il miglior film d'animazione, facendo raggiungere un grande obiettivo agli artisti che hanno creato il film. Tuttavia il creatore originale dello Spider-Verse Dan Slott ha raccontato alcuni retroscena interessanti sulla creazione del suo fumetto.Come riporta Polygon, Slott ha dichiarato che nel realizzare il fumetto si è ispirato al videogioco del 2010 di Activision ...