Paolo Vallesi oggi : età - canzoni e carriera | Ora o mai più : Paolo Vallesi oggi: età, canzoni e carriera | Ora o mai più Chi è Paolo Vallesi e carriera Paolo Vallesi è nato a Firenze il 18 maggio del 1964. Nel 1992, raggiunge la notorietà grazie alla canzone La forza della vita. Durante la sua carriera ha cantato anche in spagnolo ed è uno dei cantautori italiani conosciuti e amati in America Latina e Spagna. Le sue canzoni sono state tradotte in altre lingue, come l’olandese e il portoghese e sono ...

Paolo Vallesi : “Ci sono stati momenti in cui nessuno mi rispondeva al telefono e avevo paura di guardare Wikipedia. Poi Ora o mai Più con la grande Ornella…” : Più di un milione di dischi venduti, l’exploit a Sanremo Giovani 1991 con “Le persone inutili“, il contratto con la Sugar di Caterina Caselli, il terzo posto a Sanremo 1992 con “La forza della vita” e il successo europeo. Poi piano piano i riflettori si sono spenti su di lui. Ma Paolo Vallesi non si è mai arreso, ha sempre tenuto concerti, pubblicato Ep, fino al riscatto con la vittoria nella seconda edizione di ...

Paolo Vallesi : «Molto della mia vittoria ad Ora o Mai Più lo devo a Ornella Vanoni. Gli altri maestri mi abbassavano i voti per strategia» : Paolo Vallesi e Caterina Balivo Reduce dalla vittoria ad Ora o Mai Più, Paolo Vallesi, ieri ospite a Vieni da Me, ha raccontato aneddoti della sua vita e fatto un bilancio della sua esperienza nel talent show condotto da Amadeus. Il cantante rivela anzitutto di essersi lasciato ‘corteggiare’ piuttosto a lungo dalla trasmissione, che già lo avrebbe voluto nel cast lo scorso anno, ricevendo però un secco ‘no’: “No, ...

Vieni da Me : Paolo Vallesi fa una rivelazione a Caterina Balivo : Paolo Vallesi a Vieni da Me: il rapporto con l’ex moglie Cinzia Reduce dalla vittoria alla seconda edizione di Ora o Mai Più, il talent condotto da Amadeus, Paolo Vallesi è stato ospite a Vieni da Me nella puntata di mercoledì 6 marzo. Nel programma di Caterina Balivo il cantante ha rivelato l’esistenza di un nuovo amore, dopo la fine del suo matrimonio con Cinzia nel 2001. Il rapporto con l’ex moglie è cambiato, oggi lei ha ...

Paolo Vallesi : euro Ora posso mettere in ordine i pezzi della mia vita euro : Intervenuto a Storie italiane dopo la vittoria a " Ora o mai più ", il programma Rai condotto da Amadeus, Palo Vallesi è apparso per la prima volta in tv dopo la conclusione del talent trasmesso fino ...

Paolo Vallesi dopo il trionfo ad “Ora o mai più” ritorna con l’inedito “Ritrovarsi ancora” : Dalla mezzanotte del 3 marzo, in radio e digital store, Ritrovarsi ancora, il nuovo singolo di Paolo Vallesi, vincitore della seconda edizione di “Ora o mai più”. “Ritrovarsi ancora” è un potente inno alla vita dove Paolo ritrova sé stesso mettendo a fuoco tutte le sue emozioni legate al suo percorso e alla sua rinascita. «Questo nuovo singolo – racconta Paolo Vallesi – è una canzone scritta in 30 minuti, che ripercorre ...

Paolo Vallesi a Storie Italiane : “Mio figlio rappresenta…” : Paolo Vallesi a Storie Italiane: “Ho visto mio figlio pieno d’orgoglio” Su Ra1 questa mattina a Storie Italiane il vincitore della seconda edizione di Ora o mai più Paolo Vallesi ha raccontato della sua vittoria e si è emozionato quando Eleonora Daniele ha mandato in onda un servizio dedicato al momento in cui ha cantato insieme al figlio Francesco lo scorso sabato sera. “Rappresenta quello che può rappresentare un ...

Ora o mai più 2 - Paolo Vallesi vince la seconda edizione del programma : Il cantante Paolo Vallesi è il vincitore della seconda edizione di Ora o mai più, il programma musicale in onda su Rai 1 condotto da Amadeus

Ora o mai più - Paolo Vallesi vince la seconda edizione : Ora o Mai più è stato il talent di Rai Uno che ha convinto il pubblico a casa e persino il mondo dei social, fronteggiando il colosso di 'C'è posta per te' di Maria De Filippi. Merito di Amadeus che ...

Ora o mai più - vince Paolo Vallesi e ringrazia Ornella Vanoni : 'Sei una grande donna' : Paolo Vallesi con la maestra Ornella Vanoni vince Ora o mai più 2019. Si conclude, così, la seconda edizione del programma canoro condotto da Amadeus che per sei sabati sera ha riproposto i grandi ...

Ora o mai più - la finale : vince Paolo Vallesi. La classifica dei cantanti : E' Paolo Vallesi il vincitore della seconda edizione di Ora o mai più. Un risultato abbastanza prevedibile per i telespettatori del programma di Amadeus visto che il cantate toscano ha vinto quasi tutte le sfide delle puntate precedenti. La finale quindi non ha fatto che confermare il suo trionfo. G

Ora o mai più - la finale : vince Paolo Vallesi - pace fatta tra Rettore e la Milani : Il cantautore toscano ha vinto la seconda edizione del programma e commosso ha ringraziato il pubblico